Centeno promete reforma da supervisão financeira para breve

O ministro das Finanças vai avançar em breve com uma proposta para um novo modelo de supervisão financeira depois de, na anterior legislatura, a matéria ter ficado na gaveta com críticas de várias entidades.

“Não passei de repente de ser alguém que enfrenta e confronta o regulador para amigo dos reguladores”, começou por dizer Mário Centeno na resposta à deputada do CDS-PP, Cecília Meireles.

“A reforma do sistema financeiro que aqui foi proposta foi tardia”, assumiu o ministro justificando com o facto de ter sido “trabalhada por todos os agentes do setor financeiro e porque desde o início assumi que não avançaria enquanto o sistema financeiro não estivesse estabilizado”, tendo esperado até à venda do Novo Banco em 2018.

“Neste sentido de responsabilidade não me tornei mais amigo dos reguladores do que antes, porque na verdade nunca tive problemas com eles. Apenas devemos exigir aos reguladores que executem todas as suas funções. E é minha opinião, e está no programa de Governo, continuar com esta proposta e fazê-la avançar no parlamento proximamente“, revelou na audição na Comissão de Orçamento e Finanças.

Quase dois anos a amadurecer

O Governo aprovou a reforma da supervisão financeira, que reforça a relação entre os supervisores setoriais, atribuindo novas funções ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) e autonomiza do Banco de Portugal (BdP) a autoridade responsável pela resolução de bancos.

De acordo com a proposta, o Sistema Nacional de Supervisão Financeira será composto pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), o BdP, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o CNSF, composto pela ASF, BdP e CMVM, e pela Autoridade de Resolução e Administração de Sistemas de Garantia (ARSG).

Nos pareceres enviados ao parlamento, BdP, CMVM e ASF fizeram críticas ao projeto de lei do Governo.

O BdP manifestou-se contra a fiscalização da Inspeção-Geral de Finanças à sua atividade, considerando que põe em causa a sua independência.

Por sua vez, a CMVM considerou que a proposta de reforma da supervisão financeira aumenta os custos e reduz a independência dos supervisores.

Já a ASF considerou que não é claro como será feito o financiamento da futura autoridade de resolução bancária.

O Banco Central Europeu (BCE), por sua vez, colocou dúvidas sobre a articulação do BdP com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) e com a Autoridade de Resolução, no seu parecer sobre a proposta de lei.

O parecer assinado pelo presidente do BCE, Mario Draghi, refere que a proposta do Governo para a supervisão financeira “não é clara quanto às atribuições” do novo CNSF “em matéria de coordenação das respostas a pedidos de entidades nacionais e estrangeiras, bem como de organizações internacionais”.

Mario Draghi defende ainda que, como Portugal tem um mercado financeiro “relativamente pequeno”, existem argumentos, “de uma perspetiva de eficiência e de sinergias, a favor da concentração das responsabilidades de supervisão e macroprudenciais numa única autoridade”.