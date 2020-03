Centeno promete resposta “forte” do Eurogrupo

O presidente do Eurogrupo promete uma resposta “forte”, garantindo levar a flexibilidade das regras europeias até ao seu limite.

“Juntos vamos dar uma resposta forte, mas sabemos que o vírus ainda não atingiu o seu pico. Não nos devemos enganar. São os primeiros passos numa luta temporária”, afirmou Mário Centeno, num vídeo publicado antes da reunião por teleconferência do grupo informal dos ministros das Finanças do euro.

“Vamos assegurar que as regras orçamentais da UE ou as regras de apoio estatal não vai colocar-se no caminho para que apoiemos as nossas economias. A flexibilidade existe e vai ser totalmente usada”, assegurou o também ministro português das Finanças.

Para Mário Centeno, esta situação de isolamento forçado assemelha-se, em termos económicos, a “tempos de guerra”, um “estado de emergência” que impõe “uma resposta política coordenada”.

Essas respostas incluem “iniciativas para conter e tratar a doença, apoio à liquidez das empresas em particular às pequenas e médias empresas, apoiar as famílias. Medidas para conter este vírus até que o vírus desapareça”, afirmou Centeno