Centeno: Recuperação económica "só será sustentável se houver estabilidade financeira"

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal © Gerardo Santos/Global Imagens

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, apelou esta segunda-feira a que a saída da crise económica seja feita "preservando a estabilidade financeira" e avisou que é preciso preparar o período de transição após o fim das moratórias, no final de setembro.

Para Centeno, a ​​​​​​​recuperação económica "só será sustentável se houver estabilidade financeira".

"Vamos enfrentar a saída das moratórias. (...) Temos que preparar o período pós-setembro que marca a saída das moratórias", afirmou o governador na conferência de apresentação do 'Relatório de Estabilidade Financeira', divulgado hoje pelo Banco de Portugal.

Centeno defendeu que "para isso, todos os setores económicos devem encetar o processo de desendividamento", que Portugal estava a seguir no período antes da crise iniciada em 2020. "Todos devem participar", apelou.

Disse que, com o aproximar do fim das moratórias, "é necessário nalguns setores de atividade, em particular do alojamento e restauração, ter medidas transitórias", um "tempo adicional" de apoios, caso a atividade económica nesses setores não tenha recuperado.

Mas o governador defendeu que as moratórias no crédito não devem assumir "um carácter de permanência" porque "é negativo". "Não podemos ficar nessa ideia de eternizar o processo de moratória de crédito", apontou.

Lembrou que os bancos portugueses desenvolvem a sua atividade no contexto do sistema financeiro europeu, lembrando que em outros países se tem vindo a concluir a vigência das moratórias no crédito.

Centeno lembrou que, neste momento", "já observamos mais de 12% dos créditos em moratória para empresas serem retirados de moratória". "São três mil milhões de euros, mais euro menos euro, de empresas que deixaram de estar em moratória por decisão das empresas" e porque algumas moratórias foram terminando.

No caso dos particulares, "já sairam quase sete mil milhões de euros de empréstimos a famílias". "São 32% das moratórias existentes em setembro que já não estão em moratória", adiantou.