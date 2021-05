Centeno relativiza. "Novo Banco não teve impacto significativo no aumento do défice"

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, durante uma conferência de imprensa do Boletim Económico © ANDRÉ KOSTERS/LUSA

As injeções de capital patrocinadas pelo Estado no Novo Banco (NB) "não tiveram um impacto significativo na variação do saldo orçamental" em 2020, defendeu esta quarta-feira o Banco de Portugal.

De acordo com o novo boletim económico, que passa em revista o ano passado, "as medidas temporárias, com destaque para as injeções de capital no Novo Banco, não tiveram um impacto significativo na variação do saldo, dado que a sua dimensão foi semelhante à do ano anterior", relativiza o banco central governado por Mário Centeno.

No ano passado, o Estado meteu mais 1035 milhões de euros no NB, uma verba que daria para pagar o reforço previsto para este ano como um todo nos investimentos estruturantes ou a capitalização adicional prevista para a TAP em 2021 ou para financiar boa parte dos apoios covid-19 às empresas para suportar custos fixos, por exemplo.

Mas, de facto, visto em termos relativos (face a 2019, por exemplo), o esforço adicional com o banco menos mau que sobrou do antigo BES tenderia sempre a ser reduzido pois em 2019 o Estado foi obrigado (contratualmente) a meter 1149 milhões de euros no NB.

Como em 2020, os contribuintes foram chamados a financiar mais 1035 milhões de euros, a diferença face a 2019 acabou por ser negativa, apesar do valor exigido continuar a ser elevadíssimo para um país altamente endividado e a braços com uma grave crise por causa da pandemia, como Portugal.

No limite, no futuro, até poderão ser os bancos pagar todas estas ajudas ao Novo Banco, mas até lá, como o Fundo de Resolução (propriedade dos bancos privados e da CGD) não tem dinheiro que chegue, a despesa continuará a ser carregada pelos contribuintes. Uma coisa é certa: a parte da ajuda que cabe à CGD terá de ser imputada ao setor público.

Este ano, o Governo tinha planos para injetar mais 430 milhões de euros no Novo Banco, mas como a oposição chumbou a dotação no OE, o governo e a banca estão a tentar arranjar um esquema alternativo para "cumprir" o contrato com o FR e o fundo Lone Star (que comprou 75% do NB).