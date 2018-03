Má gestão na saúde? Centeno diz que palavras foram “deturpadas”

“Os recursos que estão a ser dedicados ao Serviço Nacional de Saúde são muito superiores àqueles que eram em 2015 e pode obviamente, seguramente haver má gestão. Haverá e temos de olhar para ela”. Foi esta a frase, dita pelo Ministro das Finanças na manhã desta quarta-feira no Parlamento, que provocou incómodo e levou Mário Centeno a fazer um esclarecimento.

Em declarações aos jornalistas à margem da Lisbon Summit, o ministro sublinhou que “alguém tirou algumas palavras das minhas frases, que nunca é uma coisa muito bonita de se ver, quando são retiradas palavras de uma frase que tinha um sentido”.

A questão surgiu devido ao aumento da dívida do SNS em mais de 620 milhões de euros desde que o atual Governo entrou em funções. Algo que o ministro reconhece, insistindo porém numa “deturpação” das palavras ditas no parlamento.

“Temos observado aumento da dívida na saúde, temos de repensar a forma como essa dívida é acumulada. Não há nada escondido, está no défice. A gestão é financeira. O que eu referi no parlamento é que temos de melhorar a gestão financeira do setor da saúde”, destacou.

Centeno reforçou ainda que “o setor da saúde é um desafio no contexto da execução orçamental” e que o Governo tem feito um “enorme esforço para recuperar um setor que estava debilitado com as dificuldades que o país atravessou no programa de ajustamento”

Para Mário Centeno, a saúde é “um setor de difícil gestão em todo o mundo”, admitindo que o Governo tem de “fazer mais”.

Sobre o aumento da dívida, o ministro destacou que “já estão a ser feitos pagamentos ao longo do mês de março” para amortizar a dívida, estimados em 400 milhões de euros, sendo que “há mais 500 milhões que vão ser usados para o mesmo efeito. Dificilmente consigo conceber um governo que tenha feito mais pela saúde em Portugal”, concluiu.