Centeno sobe a presidente do Eurogrupo na sexta-feira, em Paris

A cerimónia de “passagem de testemunho” da presidência do Eurogrupo vai acontecer na sexta-feira, dia 12 de janeiro, às 11h (hora de Lisboa), em Paris. Mário Centeno, o ministro das Finanças português, que vai assumir esse cargo, estará em Paris para reunir com vários membros do Estado francês e Jeroen Dijsselbloem vai ao seu encontro para poupar nas deslocações.

Fonte oficial das Finanças de Portugal e do Conselho da União Europeia confirmam que “a formalização da tomada de posse decorrerá em Paris na sexta-feira às 12h [locais] num encontro com o atual presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, na Embaixada de Portugal”.

Em princípio, ambos farão breves declarações à imprensa, dizem as mesmas fontes.

No dia 4 de dezembro, “o Eurogrupo elegeu Mário Centeno, o ministro das Finanças português, como o seu próximo presidente”, sendo que este conselho dos ministros da zona euro definiu que o seu mandato “começaria a 13 de janeiro”.

No entanto, como o Eurogrupo é considerado um órgão informal da UE, fonte das Finanças explica que não há uma tomada de posse formal.

Centeno foi eleito “por maioria simples” no grupo dos 19 países do euro e cumprirá “um mandato de dois anos e meio”, diz o Eurogrupo.

Ou seja, este mandato pode durar até meados (junho) de 2020, mas apenas se o português se mantiver como ministro das Finanças depois das eleições legislativas do ano que vem. Caso contrário, terá de haver nova eleição para líder do Eurogrupo, que tem de ser sempre um ministro das Finanças.

A primeira reunião do Eurogrupo com Centeno presidente acontece a 22 de janeiro de 2018.

Dois dias em Paris e Dijsselbloem vai lá ter

Na sexta, em Paris, haverá portanto uma “transferência de testemunho” entre Dijsselbloem e Centeno e esta “tinha de ocorrer antes dessa data [13 de janeiro], aproveitando-se uma visita programada do ministro Mário Centeno a Paris para esse efeito e evitando deslocações adicionais”, justifica a mesma fonte do Terreiro do Paço.

O ministro português tem vários encontros marcados.

No dia 11, quinta-feira, às 16h locais reúne com o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu. Às 19h encontra-se com o primeiro-ministro gaulês, Édouard Philippe, no Palácio de Matignon.

No dia 12, sexta-feira, tem o tal encontro com Jeroen Dijsselbloem, que lhe passará a pasta de presidente do Eurogrupo, na Embaixada de Portugal em Paris.

Já empossado como líder do Eurogrupo, Centeno tem uma reunião das 15h às 17h com o seu homólogo francês, Bruno Le Maire, no Ministério da Economia e das Finanças (Bercy).

Articular com os grandes as ideias para a “reforma da zona euro”

Estes contactos de Mário Centeno com os altos dirigentes franceses têm como objetivo acertar posições sobre os passos a dar da reforma da zona euro.

E o ministro português começa, sem surpresa pelos dois países mais poderosos da zona euro.

Na semana que vem, Centeno desloca-se a Berlim para ter uma reunião de trabalho com o seu novo homólogo alemão, Peter Altmaier, sucessor do histórico e polémico Wolfgang Schäuble no novo governo de Angela Merkel. Schäuble assumiu entretanto o lugar de presidente do parlamento federal da Alemanha (Bundestag).

O português já mostrou empatia com algumas ideias reformistas defendidas por França, como por exemplo a criação do cargo de ministro das Finanças único para a zona euro, de um fundo monetário europeu, um orçamento e um tesouro único. A Alemanha também converge em algumas delas.

Além disso, Centeno já prometeu tentar encontrar “consensos” para uma nova forma de cumprir os critérios do Pacto de Estabilidade. Será isto que vai fazer a Paris e Berlim.

Numa entrevista à Reuters em dezembro, Mário Centeno disse que se for eleito líder do Eurogrupo estará empenhado em aprofundar uma ainda maior integração dos países que partilham a moeda única.

“É importante alargar e refrescar a agenda do Eurogrupo”. “Certamente que muitas das ideias apresentadas por Macron para fortalecer o governo da zona do euro são interessantes”, disse Centeno, “referindo-se às propostas de um orçamento europeu comum e de um ministro das Finanças comum”, escreveu a Reuters.

(atualizado às 18h20 com a agenda prevista do ministro e o dossiê da reforma do euro)