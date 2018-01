Centeno tem seis meses para desenhar a maior reforma de sempre da zona euro

Jeroen Dijsselbloem, que ontem transferiu a presidência do Eurogrupo (e o sino do presidente) para as mãos de Mário Centeno, costumava dizer que “não se deve desperdiçar uma boa crise” e perder a oportunidade de fazer reformas que tornem a Europa “mais forte”.

No caso do ministro português, é caso para dizer que o melhor é não desperdiçar a retoma e avançar rápido com aquela que pode ser considerada a maior reforma de sempre da zona euro (que existe, na prática, desde 1999).

O Eurogrupo, agora com Mário Centeno no comando, tem seis meses (até junho próximo) para acertar com os parceiros do euro (19 países, Portugal incluído) o roteiro do que será essa reforma, isto é, a lista de ações e medidas concretas a tomar e respetivo calendário.

Centeno, que é de Olhão, no Algarve, parece estar ciente de que é preciso aproveitar o tempo ameno que se vive hoje na economia para avançar com a integração quase total entre países do euro: fazer a união bancária a 100%, criar o fundo monetário europeu, instituir o cargo de superministro das Finanças do euro, avançar para um Tesouro comum, estudar a possibilidade de mutualizar dívida sem irritar alemães, austríacos, holandeses, finlandeses e eslovacos.

E, quiçá, lá mais para a frente, harmonizar os impostos que faltam (como IVA, IRS), o regime de subsídio de desemprego, etc.

Ontem, na Embaixada de Portugal em Paris, já com o sino do Eurogrupo na mão, “o economista apaixonado” – como lhe chamou Klaus Regling, o chefe do Mecanismo Europeu de Estabilidade, (a instituição dará origem ao tal fundo monetário europeu) – afirmou que “estamos perante uma janela de oportunidade única para aprofundar a União Económica e Monetária, tornando a nossa moeda única mais resiliente face a futuras situações de crise”.

De acordo com fontes oficiais, o trabalho para lá chegar começa a 22 de janeiro. Nesta que será a primeira reunião do Eurogrupo com Centeno presidente, a ideia é fazer um follow-up da cimeira do euro em dezembro – a tal onde foram lançadas as ideias para a reforma do euro, que transpiram de uma proposta da Comissão Europeia.

Curiosamente (ou não), a avaliação ao pós-ajustamento de Portugal (a sétima missão de vigilância) e a situação na Grécia também deverão estar em cima da mesa do Eurogrupo inaugural de 2018. Se assim for, Centeno pode até autoanalisar-se, quem sabe.

Temos de falar de salários

Em abril, o ministro das Finanças português pode brilhar como grande especialista em mercado laboral que é. O Eurogrupo tenciona “fazer uma discussão temática sobre crescimento e emprego, centrada nas dinâmicas salariais”.

É um problema latente em muitos países. Há retoma, o desemprego desce, mas os salários estão estagnados, pressionando a inflação em baixa e complicando o trabalho do BCE. Portugal é um desses casos e Centeno conhece-o bem.

Nessa mesma reunião, o dossiê da reforma do euro vai engordar, incorporando as conclusões da cimeira de março (primavera) e mais certezas sobre a união bancária.

Até à cimeira do verão (28 e 29 de junho), Mário Centeno e os seus pares têm mais duas reuniões de Eurogrupo para ultimar o tal desenho da reforma da zona euro.

E temos de falar do brexit

O dossiê final terá de ter a lista calendarizada de medidas a tomar. O conselho de 28 e 29 de junho quer ver o roteiro de “decisões concretas para a reforma” e melhorá-lo. A reforma começa, portanto, aqui. O primeiro balanço será feito em março de 2019, mês do temido brexit (dia 29, a seguir ao jantar).

Centeno falou disso há poucos dias, em Bruxelas, e estava bastante preocupado. “O brexit é, obviamente, o elefante na sala, levando-nos para territórios desconhecidos”, a cisão entre o Reino Unido e a União Europeia vai baralhar totalmente a forma como é feita o orçamento da Europa (que paga os fundos europeus, por exemplo).

“Ou pedimos aos países-membros mais dinheiro em contribuições ou teremos de encontrar novos recursos próprios”, “novas formas de financiamento”.