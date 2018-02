Centeno toma nota das “vulnerabilidades” económicas apontadas pelo FMI

Há “problemas herdados do período da crise” que estão por resolver e que por isso “constituem fatores de vulnerabilidade” para a economia e as contas públicas, refere o Ministério das Finanças em reação a alguns alertas da sexta avaliação pós-programa do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgada esta sexta-feira.

“O FMI reconhece desenvolvimentos importantes na redução da dívida pública e privada, alertando, no entanto, para a importância de se continuar a trilhar um caminho da consolidação orçamental estrutural, por forma a dar resposta eficaz a problemas herdados do período de crise, que constituem fatores de vulnerabilidade”, diz uma nota do gabinete de Mário Centeno enviada às redações.

Em todo o caso, para o ministério de Centeno há mais coisas boas que más na avaliação dos credores.

“O fundo salienta que Portugal tem hoje uma economia mais sólida, resultado da aceleração do crescimento económico e do emprego, iniciada no final de 2016″ e que esta tendência deverá manter-se em 2018, com um crescimento previsto de 2,2%, precisamente em linha com a previsão do Governo no Orçamento do Estado 2018”, apoiado num crescimento “robusto” do emprego e na diminuição do desemprego.

Meta de défice de 2017 alcançada com “conforto”

Além disso, diz o ministério, “o FMI reconhece progressos no processo de consolidação orçamental, salientando que o défice das contas públicas em 2017 beneficiou de uma execução orçamental controlada, do reforço do crescimento económico e da diminuição dos juros da dívida pública.

O objetivo de défice do Orçamento do Estado 2017 (1,4%) “deverá ter sido alcançado com alguma margem de conforto”, aponta a nota das Finanças, citando o teor do documento do FMI.

“A melhoria na estabilidade do sector financeiro, com a redução do crédito malparado, o reforço do capital dos bancos e a venda do Novo Banco são também motivo de destaque”, congratula-se o gabinete do ministro.

O governo não faz qualquer comentário aos riscos apontados pela missão do FMI sobre o mercado laboral, em que o credor perora sobre eventuais efeitos nocivos da subida dos salários e do salário mínimo em particular, mais a necessidade de flexibilizar mais a contração sem termo.