Centrais sindicais querem salvaguardar salários com fecho antecipado de escolas

As centrais sindicais querem que seja garantida a retribuição dos trabalhadores com filhos menores caso seja antecipado o início das férias escolares em todo o país e estes tenham de ficar em casa. Um recado que os parceiros sociais do lado do trabalho levam esta tarde ao Conselho Permanente de Concertação Social num momento em que o Conselho Nacional de Saúde Pública está também a decidir o que irá passar-se nas escolas e em que o governo admite elevar o grau de alerta com o escalar das infeções detetadas.

“Os trabalhadores não podem de forma nenhuma ser prejudicados ao terem que acompanhar os filhos porque as escolas vão fechar por uma precaução”, defendeu Lucinda Dâmaso, presidente da UGT, à entrada para a reunião com os ministros do Trabalho e da Economia, Ana Mendes Godinho e Pedro Siza Vieira, esta quarta-feira.

Atualmente, os trabalhadores podem já faltar até 30 dias (um filho) para assistência a menores de 12 anos, conservando 65% do salário no sector privado (ficará em 100% com a promulgação do Orçamento do Estado). Na função pública, a falta é também justificada sem perda de rendimento. Mas a simples antecipação das férias escolares poderá não servir de justificação às faltas nestes casos.

“Aquilo que a UGT defende é que estes trabalhadores, para além daquele período que a lei já confere para acompanhar os filhos, tenham outro período. Ou seja, este tempo não seja contabilizado naqueles dias que já têm para acompanhar os filhos, porque é uma situação perfeitamente anormal”, defendeu a dirigente. “Não sabemos neste momento quem está doente e quem não está. Portanto, a precaução é a melhor coisa que podemos tomar”.

O mesmo alerta foi deixado pela CGTP. “É uma das nossas grandes preocupações, quer em escolas, quer em serviços que tenham de encerrar preventivamente, ou neste caso antecipar férias escolares, se for essa a situação. Os trabalhadores não podem deixar os filhos sozinhos em casa. Vai ter de haver aqui uma forma de preservar o rendimento dos trabalhadores também nessas situações”, defendeu a secretária-geral, Isabel Camarinha.

Além disso, a secretária-geral da CGTP manifestou ainda preocupação com a situação dos trabalhadores precários, que considera insuficientemente cobertos pelas medidas de proteção social extraordinária decididas até aqui, assim como com uma possível descapitalização da Segurança Social, que irá suportar grande parte dos encargos já assumidos – desde as baixas por quarentena, ao pagamento da pare mais substancial de salários em caso de lay-off de trabalhadores.

Os parceiros sociais voltam a reunir-se hoje para discutir um acordo de salários, rendimento e competitividade, em negociação desde novembro, mas com a realidade da pandemia global já decretada pela Organização Mundial de Saúde a impor-se na agenda. A situação “prejudica o país e, se prejudica o país, prejudica todas as discussões, na verdade”, admitiu Lucinda Dâmaso.

Apesar disso, a Confederação Empresarial de Portugal disse entender que na reunião será possível “continuar a normalidade da vida e dos assuntos”. Designadamente, o acordo de rendimentos, depois de na última segunda-feira ter já havido uma reunião extraordinária para discutir as respostas económicas para a crise de saúde.

Sobre o possível fecho antecipado de escolas, António Saraiva, o presidente da CIP disse não valer a pena antecipar soluções para problemas que ainda não se colocam. “Há um conjunto de situações atípicas que vão ocorrer e que esta questão nos traz de novo. Para problemas especiais temos de encontrar soluções especiais e temos que ir adaptando à realidade concreta do que se nos deparar”, defendeu.