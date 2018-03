Centro de Competências Digitais da Administração Pública em maio

O Centro de Competências Digitais da Administração Pública, que visa dotar o setor de recursos especializados e, ao mesmo tempo, reduzir a contratação de serviços externos nestas áreas, estará em funcionamento em dois meses, informou hoje o Governo.

De acordo com a portaria publicada hoje em Diário da República e assinada pelo primeiro-ministro, António Costa, o objetivo deste Centro de Competências Digitais da Administração Pública (TicAPP) é “apoiar as diferentes áreas governativas, no seu processo de transformação digital, através da internalização de competências e do desenvolvimento de projetos transversais”.

“O cumprimento dessa missão implica dotar a administração direta e indireta do Estado de recursos humanos especializados que lhe permitam gerir melhor os seus projetos no domínio digital, melhorando, em simultâneo, a contratação de serviços externos nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, com os correspondentes ganhos em eficiência e eficácia”, refere o diploma, explicando que, por isso, o TicAPP “será dotado de um quadro de especialistas qualificados e tecnicamente habilitados”, num número máximo de 20 especialistas, um dos quais coordenador, que será recrutado através de contrato individual de trabalho.

Tanto os encargos referentes ao funcionamento do centro, como a despesa com pessoal, serão suportados Agência para a Modernização Administrativa (AMA), que passou a ser considerada como entidade pública empresarial para o possibilitar e que será dotada dos respetivos recursos financeiros, de acordo com a portaria.

Este projeto do TicAPP tem uma duração prevista de três anos, mas o prazo poderá ser prorrogado.

Entre as tarefas atribuídas à equipa do centro está o “levantamento, análise e definição de requisitos de sistemas de informação”, a “contratação de sistemas de informação, em particular nas áreas de ‘software’ e serviços, sempre que solicitado”, a gestão de “projetos na área das tecnologias de informação e comunicação”, o apoio à “simplificação e integração dos seus processos através do recurso a tecnologias de informação e comunicação”, o desenvolvimento de “modelos quantitativos e preditivos que permitam utilizar os dados disponíveis na Administração Pública para apoiar processos de decisão política e administrativa” e ainda o auxílio às “diferentes entidades da Administração Pública na realização de auditorias, testes e certificação de soluções informáticas”.

A portaria entra em vigor 60 dias a contar a partir de quinta-feira (dia após a sua publicação).