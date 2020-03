Centro de Informação do Facebook disponível em Portugal “nos próximos dias”

Este centro, lançado no dia 18 e alguns países, insere-se no âmbito das iniciativas da rede social no combate à desinformação, nomeadamente numa altura em que o mundo enfrenta a pandemia do novo coronavírus.

“Na semana passada lançámos o Centro de Informação Covid-19 (…), que inclui atualizações em tempo real das autoridades nacionais de saúde e de organizações globais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS)”, refere o Facebook, num comunicado.

Este centro “vai estar disponível a nível global em breve”, sendo que em Portugal vai começar a ser disponibilizado “nos próximos dias”, segundo o Facebook.

“No seguimento destes esforços do Facebook e Instagram, direcionámos mais de mil milhões de pessoas para recursos de autoridades de saúde, incluindo a OMS — mais de 100 milhões dos quais ‘clickaram’ para saber mais”, adiantou a rede social, no comunicado.

O Facebook acrescenta que também está a dar todos anúncios gratuitos que sejam necessários à OMS, bem como a autoridades de saúde, para que possam fazer chegar informação oportuna às pessoas.

Além disso, as pessoas podem subscrever no WhatsApp (que pertence ao Facebook) os alertas da OMS, um relatório diário com os últimos dados dos casos do novo coronavírus.

“Inclui ainda dicas em como prevenir a propagação da doença, bem como as respostas a perguntas frequentes”, aponta.

“Estamos a trabalhar diretamente com os ministros da Saúde no Reino Unido, Índia, Indonésia, Singapura, Israel, África do Sul e outros países para fornecer informação similar de atualizações de saúde específicas desses países”, adianta o Facebook.

“Na semana passada, mais de 100 milhões de mensagens foram enviadas por estas organizações para os utilizadores do WhatsApp”, acrescentou.

Além disso, a rede social doou um milhão de dólares à rede internacional de verificação de factos (‘International Fact-Checking Network) para expandir a presença no WhatsApp, para que as pessoas possam submeter rumores que encontrem aos “‘fact-checkers'”.

A informação sobre este tema encontra-se disponível no seguinte endereço: whatsapp.com/coronavirus.