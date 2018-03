Centromarca com novo presidente

Nuno Fernandes Thomaz é o novo presidente da direção da Centromarca – Associação Portuguesa de Empresas de Produto de Marca para o triénio 2018-2020, substituindo João Paulo Girbal, desde 2010 no cargo e cujo mandato terminou no final de 2017.

“Estamos a viver uma época de transformação constante, que nos obriga a renovar conhecimentos permanentemente. As marcas são também elas confrontadas com novos contextos de mudança provocados essencialmente pela inovação tecnológica. Se soubermos antecipar os problemas que as afetam, valorizar a sua existência e aumentar o seu espaço de intervenção, estaremos seguramente a construir uma cultura de marca em Portugal”, explica Nuno Fernandes Thomaz, citado em nota enviada às redações.

O acompanhamento do processo de criação de legislação europeia em matéria de Práticas Comerciais Desleais; a implementação da legislação sobre as Práticas Individuais Restritivas do Comércio (PIRC); e o alargamento das valências da Centromarca, reforçando o portefólio de empresas associadas, são alguns dos temas prioritários que vão estar em cima da mesa durante o seu mandato, destaca a associação.

Nuno Fernandes Thomaz (49 anos) é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão e possui o Program for Management Development da Harvard Business School.

Foi CEO do Grupo ASK e vice-presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, criou a CoRe Restart, um fundo de capital de risco para reestruturar empresas em dificuldades, da qual é Senior Partner.