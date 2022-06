Centromarca. Inovação é o segredo para dar valor às marcas  

Como é que as empresas se reinventaram num cenário de disrupção? Como é que se reconstrói uma marca depois de dois anos de pandemia com uma guerra a decorrer? Foram estes alguns dos temas levados a debate no segundo Congresso das Marcas, que se realizou na quarta-feira no Estoril, e que reuniu responsáveis de empresas que partilharam ideias para uma melhor e mais rápida recuperação. "Agora é pensar" foi o mote lançado pela Centromarca (Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca), que levou a cabo a iniciativa.

E, para ultrapassar a disrupção e aventar soluções nada melhor que recorrer à inovação, pensando sempre no consumidor. "O que preocupa os consumidores? Pandemia e economia", lembrou João Partidário, diretor de Vendas da Nestlé, que participou num painel subordinado à disrupção. "A inovação tem de superar todas estas ondas. Tem de ser capaz de adivinhar o que é que o consumidor vai precisar ou querer no futuro", frisou aquele responsável, que recorda a necessidade de antecipar tendências, volumes e identificar a disrupção. Foi neste sentido que a Nestlé garantiu o fornecimento de matérias-primas e reforçou o stock de embalagens, para evitar riscos de escassez.

Como declarou a diretora-geral da Procter & Gamble Portugal, Cláudia Lourenço, "não escolhemos viver nesta disrupção, mas podemos escolher inventar novas maneiras de a viver", desde que o centro das decisões sejam, pela parte das marcas, o consumidor.

E, por isso mesmo, apesar da escassez de matérias-primas, esta deve ser uma altura de repensar as marcas. "Temos de por a nossa massa cinzenta nas tarefas que são desejáveis, temos de valorizar as pessoas e temos de automatizar as tarefas e competências que as pessoas já não querem fazer", afirmou, reforçando a importância de saber como chegar melhor ao consumidor.

Presentes no debate, moderado pela diretora do Dinheiro Vivo, Joana Petiz, estiveram também Jorge de Mello, CEO da Sovena e João Potier, diretor-geral da Mundiarroz. Como explica este último, a crise de cereais que atravessamos não é nova. E perante este cenário, o responsável da Mundiarroz declara que esta pode ser a altura ideal para a afirmação do português arroz carolino e das marcas nacionais, ao mesmo tempo que se altera a forma como se consome arroz no nosso país. "É um paradoxo exportarmos 80% do arroz para depois termos de ir comprar lá fora", lamentou João Potier.

Também para Jorge de Mello o caminho passa por continuar a promover as marcas nacionais de azeite, uma vez que com a escassez de óleos devido à escassez de matéria-prima, o consumidor procurou uma alternativa. "Essa é também uma oportunidade para o país, a de privilegiar o azeite onde somos mais fortes. Portugal tem feito um ótimo trabalho a promover o seu azeite e hoje somos um exportador de azeite", reforçou o CEO da Sovena.

Numa mesa redonda subordinada à reconstrução das marcas, moderada por Rosália Amorim, diretora do DN e na qual participaram António Casanova, CEO da Unilever, Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta, Sandra Vera-Cruz, managing director da Mondelez Portugal e Nuno Pinto Magalhães, chairman da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC), Rui Miguel Nabeiro defendeu que toda a gente tem de inovar. "Todos temos essa obrigação, essa oportunidade para apresentar ideias e participar nos programas de inovação", explicou aquele responsável, que acredita que o que falta no mercado nacional são marcas portuguesas. "Consumimos e produzimos bem, mas deixamos as marcas para os outros", disse, frisando que uma marca é um contrato com o consumidor. "Quem lidera não pode deixar de ter uma visão, não pode deixar de mobilizar e inspirar. Temos de continuar a trabalhar, de ter um propósito claro e uma mensagem a passar", insistiu.

Também para a Mondelez a inovação é fundamental e garante a relação com o consumidor. "Agora, temos de continuar esse percurso. Os consumidores estão mais atentos e exigentes e é importante respondermos às expectativas e irmos ao encontro das necessidades", declarou Sandra Vera-Cruz. "Temos de ter resiliência e capacidade de adaptação que nos leve ao futuro".

"A inovação faz parte do nosso trabalho do dia-a-dia. Nos estudos que fizemos concluímos que o consumidor português era muito experimentalista, especialmente os mais novos", lançou Nuno Pinto Magalhães, que garantiu que a inovação vai continuar na SCC.

Inovação também é a palavra de ordem para a Unilever e tem estado presente na empresa nas últimas décadas, garantiu António Casanova, explicando que existe uma grande pressão para a inovação. "Uma marca que queira manter a posição com o consumidor é uma marca que tem de inovar constantemente".