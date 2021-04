Centros comerciais, cinema e restaurantes. O que se pode fazer a partir de segunda-feira

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas durante após a reunião do Conselho de Ministros no Centro Cultural de Belém, Lisboa, 15 de abril de 2021. Segundo António Costa, após a análise da evolução da taxa de incidência e do ritmo de transmissão do vírus da covid-19, o Governo considerou hoje que era possível "evoluir para a próxima etapa do processo de desconfinamento", ou seja, a terceira fase do plano que arranca na próxima segunda-feira © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O primeiro-ministro António Costa revelou esta quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros, que a "generalidade" do País avança na próxima segunda-feira, 19 de abril, para a terceira fase de desconfinamento. Contudo, e devido à evolução da pandemia, há sete concelhos em que vão ser mantidas as atuais regras de desconfinamento - não passando à terceira fase - por, pelo menos, mais uma quinzena, e há outros quatro concelhos que vão recuar para as normas mais restritivas da primeira fase de desconfinamento.

Para os cidadãos que se encontrem nos concelhos que avançam para a terceira fase do desconfinamento, mais atividades e espaços ficam disponíveis, embora com restrições.

- Restaurantes, cafés e pastelarias vão poder abrir com serviço de mesa no interior dos estabelecimentos. No entanto, cada mesa pode apenas ter, no máximo, quatro pessoas. No último dia 5 de abril, quando arrancou a segunda fase do desconfinamento, as esplanadas foram abertas. A partir de segunda-feira, as esplanadas podem continuar abertas, mas com um limite de seis pessoas por mesa. Os restaurantes, cafés e pastelarias podem estar de portas abertas até às 22 horas nos dias de semana e até às 13h nos fins de semana e feriados.

- Os centros comerciais e todas as lojas podem voltar a abrir, de acordo com as regras para a lotação determinadas pela Direção-Geral de Saúde. Assim, a partir da próxima semana podem retomar a atividade todas as lojas, mesmo as com mais de 200 metros quadrados e os centros comerciais.

- Os casamentos e batizados voltam a ser permitidos no território continental, ainda que limitados a 25% da capacidade dos espaços onde esses eventos decorram.

- Os cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos também reabrem a partir de segunda-feira.

- Eventos exteriores também pode se realizar mas com diminuição da lotação (5 pessoas por 100 metros quadrados)

- As Lojas do Cidadão também podem voltar a ter atendimento presencial mas com marcação.

- As modalidades desportivas consideradas de médio risco e atividade física ao ar livre, até seis pessoas, volta a ser permitido.

Além disso, as escolas reabrem para o ensino secundário, passando os alunos ao regime de aulas presencial. O mesmo acontece com o ensino superior. Esta medida é de âmbito nacional, ou seja, mesmo os sete concelhos que não passam para a terceira fase e os quatro que recuam vão abrir as escolas ao ensino secundário e os estabelecimentos de ensino superior.