Centros de emprego contaram menos 21 705 desempregados em maio

Centro de Emprego e Formação Profissional (IEFP) © LEONARDO NEGRAO

No final de maio, os centros de emprego do país contaram menos 21 075 desempregados que no mês anterior, numa quebra de 5,1%, que colocou o total de registos de desemprego no nível mais baixo desde novembro do ano passado.

Os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), divulgados nesta segunda-feira, dão conta de um total de 402 183 desempregados com registo ativo nos centros de emprego, num mês que assistiu a uma redução nas novas inscrições, mas também do número de ocupados em formação e de indisponíveis para a procura de emprego. As ofertas e colocações, por outro lado, também recuperaram.

Segundo as estatísticas do IEFP, as novas inscrições de desempregados caíram a nível nacional em 8,5%, para 34 083. Ao mesmo tempo, as ofertas subiram em termos mensais 36,1%, para 17 563, e as colocações aceleraram 29%, para 10 123.

O número de indivíduos em formação permanece elevado, com 118 221 ocupados e não contabilizados como desempregados. Contudo, observa-se uma redução nos formandos do IEFP, em 0,4%, com menos 458 pessoas.

Entre os desempregados indisponíveis para a procura de emprego - por exemplo, por estarem doentes - há também uma descida de 1% face a abril, para 18 265 indivíduos.

Face há um ano, o desemprego recua 1,7%, com menos 6 751 desempregados contabilizados do que em maio de 2020.

Apesar da melhoria global dos indicadores, a nível regional, o desemprego cresce 4,2% em Lisboa e Vale do Tejo, na comparação homóloga, e sobe também 13,9% na Madeira. As restantes regiões apresentam descidas.

Os dados relativos às prestações de desemprego pagas pela Segurança Social em maio ainda não são conhecidos, mas nota do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social afirma esta manhã que a percentagem de desempregados com inscrição no IEFP com acesso a subsídio terá ficado em 68,8%, a mais elevada em 11 anos (63,5% em abril).

Informação inicial sobre evolução do desemprego registado face a maio de 2020 alterada às 11h33.