Centros de recolha de animais recebem 500 mil euros para esterilizações

O Governo vai disponibilizar uma verba de 500 mil euros para apoiar os centros de recolha oficial de animais nos processos de esterilização, de acordo com uma versão preliminar do Orçamento do Estado 2020, à qual o Dinheiro Vivo teve acesso.

“Em 2020, o Governo transfere para a administração local a verba de 1 500 000 euros, sendo os incentivos definidos nos termos de despacho dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças, pela área das autarquias locais e pela área da agricultura , para efeitos do disposto na Portaria n.º 146/2017, de 28 de abril”, pode ler-se ainda no documento.

De acordo com a Direção Geral de Veterinária, até 15 de novembro, existiam 167 centros de recolha oficial de animais por todo o país.

