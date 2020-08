Centros. Novas regras na Grande Lisboa pode levar a fim de limitação de horário

Os centros comerciais acreditam que serem as câmaras da Grande Lisboa a determinar o horário de abertura do comércio levará ao fim das limitações de horário com que os shoppings da região operam e que já levou a quebras de 30% tráfego e de 40% nas vendas, valores acima da média nacional.

“O poder local conhece em profundidade o território e a economia das suas cidades, afirmando-se sempre como aliado dos Centros Comerciais no seu papel de criadores de emprego e de fomento da coesão territorial. Os autarcas têm consciência do investimento que os Centros Comerciais fizeram em medidas de segurança e formação das equipas, sabem que estes são espaços seguros e estão cientes do impacto que esta limitação horária está a ter na recuperação deste sector e da economia nacional e local. Assim, esperamos que este novo enquadramento permita, de forma urgente, aos Centros Comerciais da AML operarem nos mesmos moldes do que os do resto do país”, afirma António Sampaio de Mattos, presidente da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), citado em nota de imprensa.

Só em julho os centros comerciais da Grande Lisboa registaram quebras de 40% nas vendas dos lojistas, valor acima da médio o resto do país na ordem dos 25%. Com horário limitado até às 20h, tráfego nos centros da região, que concentra 35% dos centros do país que asseguram 50% do emprego total do sector, caiu no mesmo período 47%, enquanto no resto do país a descida é de 30%.

Para a APCC a transferência de poder agora aprovada pelo Governo deve ser acompanhada de “um reforço nos recursos das autarquias locais, para garantir que estas têm os meios humanos e financeiros para atuar com a rapidez necessária na implementação de medidas, se necessárias, sobretudo em cenários de novos focos de infeção ou de surgimento de uma segunda vaga da pandemia”.