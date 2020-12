CEO da PHC: "Temos de dar um salto na gestão em Portugal"

Ricardo Parreira, CEO da PHC Software, defendeu esta quarta-feira que tem de haver uma mudança de mentalidade dos gestores em Portugal, tanto no tema da digitalização do modelo de funcionamento das empresas como na gestão do talento.

"Temos uma oportunidade incrível. Falta a mentalidade", disse o gestor na conferência do 9º Aniversário do Dinheiro Vivo sob o tema 'Relançar Portugal', realizada na AESE, em parceria com a PWC.

Destacou que Portugal tem o dobro de talento na área de informática face à população do país, em comparação com outros países europeus mas que, "enquanto a mentalidade não evoluir", as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, não conseguem aproveitar as potencialidades que a digitalização de procedimentos já permite hoje em dia.

O CEO da PHC destacou que também na gestão do talento "tem que haver um novo olhar".

"Temos de dar um salto na gestão em Portugal", defendeu. "Temos que evoluir para uma gestão por entrega, por objetivos. Isso levanta imensas questões sobre como é que avaliamos a produtividade", disse.

Alertou que os gestores devem evitar fazer uma microgestão dos colaboradores, porque afeta a produtividade e empenho e não retém talento.



Em atualização