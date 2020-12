CEO do Grupo Lusíadas: "Era necessário haver um olhar absolutamente não ideológico para a saúde"

Vasco Antunes Pereira, CEO do Grupo Lusíadas, alertou esta quarta-feira que era necessário haver um olhar não ideológico para a saúde para resolver os problemas que já se acumulavam mesmo antes da chegada da atual crise sanitária.

Salientou que a vacina para o novo coronavírus poderá resolver a epidemia atual mas há outras 'epidemias', como a de AVCs e as doenças do foro oncológico, por exemplo, que é preciso endereçar.

"Era necessário haver um olhar absolutamente não ideológico para a saúde porque, naturalmente, não é um tema político", afirmou o CEO do Grupo Lusíadas na conferência do 9º Aniversário do Dinheiro Vivo sob o tema 'Relançar Portugal', realizada na AESE em parceria com a PWC.

"Já tínhamos um backlog (acumular de problemas) em Portugal na saúde", destacou, frisando que a crise sanitária "exponenciou essa dimensão" de acumulação de questões por resolver.

Frisou que o tema dos acidentes vasculares cerebrais (AVC) é "outra epidemia" e alertou para o "agravamento das doenças oncológicas" que "não são medidos desta forma (como a epidemia do novo coronavírus), nem são publicitadas desta forma".

"A vacina não vai resolver este problema", avisou Vasco Antunes Pereira.

Pediu também que haja "maior transparência" sobre a epidemia e a situação do setor da saúde em Portugal.

"Não ouvia a necessidade de isenção e independência de informação como tenho ouvido", afirmou, lembrando "a importância do jornalismo" isento na cobertura do tema da saúde.

Salientou que a solução passa pela criação de pontes entre o Serviço Nacional de Saúde, Sistema de Saúde Privado e o setor social.

"Estão reunidas as condições para que esta pandemia seja o motor que provoque esta agregação do sistema (global de saúde). Tem que haver iniciativa e tem que haver vontade", frisou.

Destacou que tem "assistido a demonstrações" de vontade em criar essas pontes mas salientou que teria de ser concretizado "numa lógica de elevada transparência". Destacou que a existência de "alguma opacidade" nas políticas, resultam em decisões que "não são sustentáveis".