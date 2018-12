Cepsa prepara-se para vender eletricidade em Portugal

A Cepsa está a preparar-se para vender eletricidade em Portugal, mercado onde marca presença há mais de 50 anos. Filipe Henriques, diretor de GPL, gás natural e eletricidade residencial da Cepsa, revelou que a empresa está já a avaliar a comercialização de ofertas duais de luz e gás por cá, depois de se ter estreado neste negócio em fevereiro, em Espanha.

Fonte oficial da Direção-Geral de Energia e Geologia confirmou ao Dinheiro Vivo que “a Cepsa Portuguesa Petróleos, SA, é detentora de um registo de comercializador de energia elétrica desde outubro deste ano”. A ERSE atestou a mesma informação e lembrou ainda que “a licença que a empresa já possui em Espanha é reconhecida pelo Estado português, no âmbito do Mercado Ibérico de Eletricidade”. Ou seja, é só mesmo uma questão de tempo até que a Cepsa junte também a eletricidade ao seu negócio de gás deste lado da fronteira.

Tendo investido 20 milhões de euros para começar a vender gás engarrafado no mercado português no final de 2017, a Cepsa também já opera no país como comercializador de gás natural: o boletim da ERSE de setembro mostra que a empresa detém, em termos de consumo, uma quota de mercado de 7%. No gás engarrafado, a empresa faz também um balanço positivo dos primeiros 13 meses de atividade, com resultados 30% acima do plano de negócio para o primeiro ano, e uma rede de distribuição construída de raiz que deixa de fora apenas dois distritos do continente e as ilhas. “Estamos no caminho certo”, diz Filipe Henriques.

Para 2018, Álvaro Díaz Bild, presidente da Cepsa em Portugal, tinha já estabelecido como objetivos reforçar o número de postos de abastecimento no país (mais dez a somar à rede de 250 gasolineiras já existentes, 140 em gestão própria), aumentar a quota de mercado entre 1% e 2% e as vendas entre 5% e 8% face ao ano passado, e começar a abastecer combustível de aviação a companhias no aeroporto de Lisboa.

A viver em Madrid desde 2012, Filipe Henriques foi o português responsável pelo desenvolvimento do negócio de venda de gás natural e eletricidade para o mercado residencial. “Temos sempre planos para crescer. Não vejo razão para que a Cepsa no futuro não possa entrar no mercado da eletricidade em Portugal. Entrámos no mercado espanhol em fevereiro de 2018 e estamos agora a consolidar a nossa posição e a crescer”, assegurou Filipe Henriques ao Dinheiro Vivo.

Em resposta à questão sobre se as ofertas de eletricidade e gás, com combustíveis à mistura, podem ser replicadas deste lado da fronteira, Filipe Henriques garantiu que sim, “com as devidas adaptações”. “É lógico que assim seja. É o que faz sentido. Não é uma carta fora do baralho.”

A nível global, a Cepsa quer deixar de ser uma petrolífera e passar a ser uma empresas de abastecimento de energia. Para isso vai diversificar o negócio e investir 40 mil milhões de euros num plano a 15 anos. Em 2018, aventurou-se já na comercialização de eletricidade e gás natural para o mercado residencial em Espanha. Desde fevereiro que os consumidores domésticos do país vizinho têm à disposição a tarifa Cepsa Lar, a primeira a juntar três fontes de energia – combustíveis, luz e gás -, com descontos cruzados (até 18%) entre elas.

À data de hoje, a Cepsa conta com 20 mil contratos celebrados para a luz e o gás, o que leva a empresa a fazer um balanço positivo dos primeiros meses de operação. Ambição não falta: quer tornar-se um dos quatro maiores operadores no país e chegar a 1,5 milhões de clientes nos próximos anos.

A Cepsa está também a apostar forte nas energias renováveis e no primeiro trimestre de 2019 espera ter em funcionamento o primeiro parque eólico na região da Andaluzia. O potencial de Portugal nas energias renováveis também está na mira dos investimentos, garantiu Díaz Bild. Em Espanha, a empresa já vende energia a grandes clientes com base em oito centrais de cogeração e uma central de ciclo combinado, a que se soma a eletricidade produzida em centrais renováveis de parceiros. Em novembro, a Cepsa deu mais um passo na diversificação do negócio e lançou em Espanha a nova oferta Luz e Gás para Negócios dirigida a PME.

O ano de 2018 foi aquele em que outra petrolífera, a Repsol, se lançou (em novembro) na venda de eletricidade em Espanha, também juntando os combustíveis à luz e ao gás para tentar diferenciar-se na oferta e ganhar terreno às três grandes: Endesa, Iberdrola e Naturgy (juntas têm 80% do mercado espanhol, com a EDP a roubar parte desta quota nos últimos anos). A Repsol quer captar 5% do mercado de luz e gás até 2025.