Cerca de 120 mil pessoas têm contas bancárias inválidas e não receberam apoio dos 125 euros

Cerca de 120 mil ordens de pagamento do subsídio dos 125 euros foram rejeitadas porque os números de identificação das contas bancárias (IBAN) foram considerados inválidos, informou a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), esta segunda-feira.

Em todo o caso, já foram processados com sucesso "cerca de 85%" dos apoios extraordinários ao rendimento das famílias (para rendimentos brutos mensais até 2700 euros) previstos pagar, revela a AT.

Segundo o plano apresentado no início de setembro pelo próprio primeiro-ministro (PM), António Costa, o "apoio excecional aos rendimentos" é dirigido a todos os "residentes não-pensionistas com rendimento bruto até 2700 euros/mês (37800 euros/ano)", calculando o governo poder abranger com esta transferência cerca de "5,8 milhões de adultos".

O custo da medida foi orçamentado em 730 milhões de euros, segundo disse o PM na altura.

O pagamento deste subsídio arrancou no início de outubro 2022. Para quem entrega IRS o apoio é pago como reembolso de IRS (via Fisco). Para quem não entrega IRS, é pago como abono/subsídio (via Segurança Social).

Esta "1.ª fase de transferências terminará com o processamento de mais cerca de 700 mil pagamentos, que se encontra em curso", acrescenta a autoridade da tutela do ministro das Finanças, Fernando Medina.

Ao todo, a AT diz que "já ordenou mais de quatro milhões (4.020.641) de pagamentos de apoios extraordinários ao rendimento das famílias".

Como referido, o Fisco observa que "cerca de 120 mil ordens de pagamento que foram rejeitadas por terem IBAN inválidos no Portal das Finanças", número que entretanto se reduziu face ao início da distribuição deste apoio dos 125 euros.

"Até agora, foram atualizados cerca de 2,1 milhões de IBAN no Portal das Finanças, desde início de setembro", mas a AT "continuará a fazer sucessivas tentativas de transferência destes apoios extraordinários ao rendimento ao longo dos próximos seis meses".

Os contribuintes que ainda não o fizeram "deverão verificar e/ou atualizar o seu IBAN no cadastro do Portal das Finanças", no site oficial dedicado para o efeito. Este: https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm?partID=DCII&path=/dados/iban/alterar

(atualizado 18h00)