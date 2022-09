Cerca de 18 mil pediram para mudar para o mercado regulado do gás

Já é possível pedir a mudança para o mercado regulado do gás © Odd ANDERSEN/AFP

Dinheiro Vivo 23 Setembro, 2022 • 08:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Desde 7 de setembro - data em que foi publicado o diploma que permite a mudança dos clientes de gás natural para o mercado regulado - que cerca de 18 mil consumidores pediram a alteração ao seu contrato.

Num universo 1,3 milhões potenciais clientes abrangidos, e depois de os operadores terem anunciado o aumento dos preços do gás, a previsão seria que o número de pedidos de mudança para o mercado regulado do gás fosse maior passado este tempo, explica o jornal Público.

No entanto, e como frisa aquele diário, o aumento da procura tem sido evidente.

Segundo dados da Adene (Agência para a energia), dos 18 mil pedidos de transferência, mais de 12 mil já assinaram novo contrato. Se todos os pedidos forem autorizados, o mercado regulado aumentará em mais de 8%.

E, a Adene acredita que o número de pedidos de mudança vai crescer. "Durante os próximos meses, e com o aumento de capacidade dos comercializadores de último recurso em contratar clientes, é expectável que a dimensão do mercado regulado aumente de forma significativa. É difícil antever a dimensão, já que clientes com pouco consumo poderão não sentir necessidade de mudar para o mercado regulado e, potencialmente, perder benefícios de contratação de serviço dual", refere a agência.

O baixo número de pedidos é justificado, em parte, pela capacidade limitada de resposta dos comercializadores do mercado regulado. A situação foi divulgada pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, numa conferência da CNN Portugal. "É um momento inicial, em que estamos dependentes das lojas físicas dos comercializadores do mercado regulado, enquanto não temos soluções de contratação online. Apelamos aos comercializadores para reforçarem os seus atendimentos. Ninguém ganha em dificultar a vida de quem quer aceder ao mercado regulado".

Para colmatar estas dificuldades os comercializadores têm a obrigatoriedade, que está prevista na lei, de permitir a adesão ao mercado regulado por via online, até 22 de outubro.