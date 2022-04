Cerca de 200 postos de combustível em Espanha não abriram no sábado devido a problemas informáticos

Alguns postos estão fechados em Espanha por não terem capacidade financeira para adiantar redução dos preços © DR

Existem cerca de 200 postos de abastecimento em Espanha que não abriram portas no sábado devido a problemas informáticos. Segundo o jornal Cinco Dias, esta situação tem vindo a verificar-se depois de o governo espanhol ter declarado obrigatório um desconto de 20 cêntimos por litro de combustível. Ou seja, os sistemas informáticos de muitas destas estações de serviço não estão adaptados para a aplicação de descontos e em outras os sistemas não estão a funcionar de todo.

Para os postos que conseguiram implementar a medida e estão a funcionar dentro da normalidade, o problema que começam enfrentar é a falta de combustível, devido ao aumento da afluência. Segundo a Confederação Espanhola de Empregadores de Estações de Serviço (CEEES) explicou à agência Efe, "estes postos estão a receber uma enxurrada de veículos porque encontram muitos outros postos encerrados, e pelo segundo dia consecutivo isso está a causar problemas de abastecimento".

Algumas estações onde se nota um grande afluxo de viaturas são as da Andaluzia, Estremadura, Castela e Leão e Galiza, perto da fronteira com Portugal, porque "há muitos vizinhos portugueses que também vêm aproveitar os descontos, que em comparação com os postos lá, um litro de combustível pode ser entre 40 e 50 cêntimos mais barato", diz a CEEES,

Ainda segundo o jornal Cinco Dias, existem outros postos de abastecimento que não abriram porque não têm capacidade financeira para adiantar a redução dos preços dos combustíveis. Um adiantamento que pode rondar os 30 mil euros por mês.