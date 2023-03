Cerca de cinco mil alojamentos locais não estão a ser usados para fins turísticos

© Orlando Almeida / Global Imagens

São pelo menos cinco mil os alojamentos locais, em Lisboa e no Porto, que têm licença mas não estão a ser utilizados no turismo. O número é avançado pelo Negócios, que explica que o número se divide em 3500 registos inativos em Lisboa e 1912 no Porto e diz ainda que este facto que se explica pela corrida às licenças para alojamento local, depois das limitações impostas em 2022.

Segundo o presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal - e uma vez que todo o quadro legal que envolve a emissão de licenças para alojamento vai ser alterado devido ao Mais Habitação - no resto do país a quantidade de alojamentos locais que não estão a ser usados para a finalidade que foram criados deve ser irrisória.

Eduardo Miranda explicou que 70% destes alojamentos estão localizados em prédios e que perante os números dos registos fantasma, como não estão a ser explorados para o turismo, disse não ver "nenhum problema em que passem para a modalidade de arrendamento".

Eduardo Miranda lembrou que 51% das dormidas em Lisboa e mais de 60% no Porto são em alojamento local, o que revela a importância deste negócio para o turismo nacional. E ressalvou que as medidas "desproporcionais" do Governo podem levar a que mais pessoas peçam licenças para alojamento local.