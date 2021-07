Certificado digital pode ser pedido nos Espaços Cidadão

Certificado digital ou um teste negativo à covid-19 para aceder a restaurantes nos concelhos de maior risco e a hotéis em todo o país. © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 10 Julho, 2021 • 11:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O certificado digital covid da União Europeia pode ser pedido num dos mais de 750 Espaços Cidadão que existem em Portugal continental, anunciou o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. O pedido pode ser feito presencialmente, ou online através do portal do SNS24.

Em comunicado, o ministério lembra que o certificado permite comprovar que a vacinação contra a covid-19 está já completa, ou, em alternativa, que se trata de alguém que recuperou da doença nos últimos seis meses. Permite, ainda, atestar um teste negativo.

"Este documento digital facilita a circulação das pessoas de forma segura, dentro e fora de Portugal. Pode ser utilizado para ter acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local, como restaurantes e hotéis, onde, de acordo com as medidas específicas decididas no último Conselho de Ministros, é exigida a apresentação de certificado digital ou teste negativo em todo o território continental", pode ler-se no comunicado, que destaca, ainda, que o certificado digital "facilita também as deslocações entre todos os Estados-membros da União Europeia, na Islândia, no Liechtenstein, na Noruega e na Suíça".

O pedido pode ser efetuado em todos os Espaços Cidadão, com exceção daqueles que se localizam dentro das Lojas de Cidadão. Até 30 de junho foram realizados mais de 1.000 pedidos de certificado nestes balcões, avança o ministério.

Recorde-se que os restaurantes em concelhos de risco elevado ou muito elevado vão passar a ter de exigir certificado digital ou teste negativo à covid-19 a partir das 15:30 de hoje para refeições no interior dos estabelecimentos.