Certificados do Tesouro captam 3,7 mil milhões em 2017

Os Certificados do Tesouro captaram um valor de 3.752 milhões de euros em 2017 enquanto os Certificados de Aforro recuaram quase mil milhões de euros, segundo o Boletim Estatístico do Banco de Portugal, divulgado esta segunda-feira.

No final do ano, o saldo dos Certificados de Aforro ascendia a 15.033 milhões de euros contra 11.281 milhões de euros no fim de dezembro do ano anterior.

Quanto aos Certificados de Aforro, o saldo situava-se em 11.941 milhões de euros face a 12.922 milhões de euros em igual período de 2016.

O corte na remuneração dos Certificados do Tesouro ditou uma diminuição na captação mensal de subscrições. Em fevereiro, por exemplo, este produto captou 375 milhões de euros enquanto no mês de dezembro apenas atraiu 78 milhões de euros, segundo o mesmo relatório.