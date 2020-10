Cervejeiros de Portugal sem cheers ao OE2021. Peca "por não apoiar empresas". Dúvidas sobre impacto do IVAucher 

Cerveja © Unsplash

Foi um Orçamento do Estado recebido sem grandes motivos de celebração pela Cervejeiros de Portugal. Peca por "não apoiar empresas" e o IVAucher, a medida apresentada pelo Governo para dinamizar o consumo, também não convence. "Teria sido preferível, a exemplo da Alemanha e outros países europeus, aplicar uma redução temporária do IVA da restauração em todos os produtos da mesma bem como na hotelaria", defende Francisco Gírio, secretário geral da associação Cervejeiros de Portugal.

"Este OGE-2021 possui uma orientação social que se entende mas peca por não apoiar as empresas no seu esforço enorme para se manterem no mercado e poderem ser eficazes na manutenção do emprego e contribuírem para o crescimento económico", reage Francisco Gírio, em declarações ao Dinheiro Vivo.

E dá um exemplo. "No caso do setor cervejeiro artesanal, é não existir qualquer medida fiscal que alivie diretamente os impostos das micro e pequenas empresas do setor, nomeadamente a aplicação de uma taxa zero extraordinária para o caso do imposto especial de consumo (IEC/IABA), sendo que os produtores já pagam o IVA na sua taxa máxima (23%)", refere.

A Cervejeiros de Portugal - que reúne empresas como o Super Bock Group ou a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, a dona da Sagres - também tem "dúvidas" sobre a capacidade do IVAucher, que o Governo acredita ir "injectar" 200 milhões de euros na economia, através da devolução trimestral do IVA gasto pelos consumidores na restauração, alojamento ou cultura, na dinamização da economia e no sector.

"Temos dúvidas pois não vai ter aplicabilidade universal, devido ao seu carater voluntário. Teria sido preferível, a exemplo da Alemanha e outros países europeus, aplicar uma redução temporária do IVA da restauração em todos os produtos da mesma bem como na hotelaria", aponta Francisco Gírio.

Em abril, o sector pediu medidas de apoio, entre as quais a aplicação de uma moratória até ao final do ano, no pagamento do Imposto Especial de Consumo da Cerveja/IABA.

No OE2021 o Governo manteve as taxas dos impostos especiais do consumo (IEC), incluindo o IABA, que incide sobre as bebidas alcoólicas, entre as quais a cerveja. Ainda assim, as Finanças esperam um aumento de 10 milhões de euros na receita fiscal por via do IABA, para 241,6 milhões.

A Cervejeiros Portugal - que tem sofrido quebras de mais de 30% do consumo de cerveja - não se mostra tão otimista. "Isto deve-se à evolução expectável da melhoria da economia, que só ocorrerá se em 2021, o problema da pandemia for mitigado através do surgimento de uma vacina ou outra solução terapêutica".