Portugueses vão poupar menos neste Natal

Os portugueses estão mais confiantes e as compras de Natal vão traduzi-lo. Segundo o Observador Cetelem, o número de consumidores que pretende aproveitar o Natal para poupar desce, este ano, 11 pontos percentuais face a 2017, ficando-se pelos 19%. Há 5% de inquiridos que admite que “talvez” venha a poupar. Os lisboetas parecem ser os mais apostados em moderar os gastos, sobretudo nas faixas etárias acima dos 45 anos.

O Observador Cetelem Natal 2018 tem por base entrevistas telefónicas realizadas pela Nielsen a cerca de 600 consumidores, residentes em Portugal continental e com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos. Um inquérito que permitiu perceber que, de entre os que pretendem poupar, 24% acredita que a solução está em aproveitar as promoções ou escolher locais mais baratos. E há 18% dos inquiridos que assume só oferecer presentes às crianças e à família mais próxima.

Há, ainda, 22% de portugueses que planeia oferecer prendas mais acessíveis do que em anos anteriores. Quem mais tenciona poupar integra as faixas etárias entre os 45 e os 54 anos (24%) e os 55 e 65 anos (28%) e reside na Grande Lisboa (23%). Os que menos confirmam essa intenção, mostra o Observador Cetelem, estão entre os 35 e os 44 anos (11%).

“A diminuição das intenções de poupança dos consumidores portugueses pode ser consequência de um período de maior confiança e estabilidade financeira, mas também de um aumento do poder de compra. Verificamos ainda uma tendência, que já se verificava noutros anos, que passa por evitar gastos que extravasem a estrutura familiar mais chegada, como os pais, filhos ou cônjuges. Estas estratégias de poupança podem ajudar a garantir uma gestão saudável do orçamento para esta época”, refere Pedro Camarinha, diretor de distribuição do Cetelem.

Sobre os presentes preferidos, a roupa e os perfumes registam subidas em relação a 2017, e encontram-se na liderança da lista de opções mais desejadas, seguidas por uma entrada direta para o terceiro lugar este ano da opção “dinheiro”. Em Lisboa, o dinheiro é a segunda opção mais escolhida, à frente dos perfumes e vinhos, e só ultrapassado pelo vestuário. No Porto, o dinheiro vem em quarto lugar, com os perfumes, a roupa e os relógios e joias a liderarem a lista de desejos.

E o que vão os portugueses oferecer? Roupa (57%), brinquedos (47%) e livros ou música (44%) são as escolhas dos inquiridos. Curiosamente, e apesar da evolução positiva da economia portuguesa nos últimos anos, o número de consumidores que não pretende oferecer qualquer presente neste Natal está em crescendo. O ano passado, 95% dos inquiridos tinha intenção de o fazer, este ano esse número apresenta uma “quebra acentuada de 11 pontos percentuais”, destaca a Cetelem.

Para os que pretendem aproveitar promoções, a Black Friday e a Cyber Monday parecem ser a opção para 37% e 25% dos inquiridos, respetivamente. Refere a Cetelem que, em média, os portugueses pretendem gastar, em média, 146 euros na Black Friday e 122 euros na Cyber Monday.