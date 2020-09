CFP agrava recessão para este ano. Contração chega aos 9,3% do PIB

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) aponta para uma recessão mais cavada para este ano, atingindo uma contração do produto interno bruto (PIB) a encolher 9,3% face a 2019. Trata-se de uma redução de 1,8 pontos percentuais (p.p.) do que em junho.

“A degradação da perspetiva para 2020 em 1,8 p.p. ocorre após a incorporação de informação para o 2º trimestre, que confirmou uma quebra na atividade económica causada pela pandemia da covid-19 mais acentuada do que o CFP antecipava no cenário base de junho”, começa por indicar o relatório que atualiza as perspetivas orçamentais 2020-2024.

E a responsabilidade cai, em boa parte, nas exportações, sobretudo no turismo que regista quebras acentuadas. “Esta revisão deve-se principalmente ao contributo das exportações líquidas – a quebra das exportações em volume em 2020 foi revista em baixa (-1,9 p.p.) para -22,5%, sobretudo pelo pior desempenho das exportações de serviços verificado no 1º semestre, associado ao sector do turismo”, aponta o CFP, antecipando “uma perda de quota de mercado este ano e uma recuperação mais lenta deste sector face ao cenário base anterior.”

O consumo das famílias também sofre uma revisão significativa face ao mês de junho, retirando 1,4 p.p. à projeção apontada pelo organismo liderado por Nazaré Costa Cabral. “Do lado da procura interna, o consumo privado foi também revisto em baixa para 2020, refletindo a redução de rendimento disponível das famílias, ainda que parcialmente mitigado pelos apoios do Estado, e o aumento da sua poupança, a qual podemos associar a uma menor propensão para consumo neste contexto de elevada incerteza económica”, sublinha o CFP.

No sentido oposto, o investimento deverá registar um desempenho positivo. “Face a junho, a formação bruta de capital fixo (FBCF) foi revista em alta, pelo desempenho positivo do investimento em construção ao longo do primeiro semestre e pela manutenção das condições favoráveis de financiamento dos agentes económicos”, justificam os técnicos do organismo que acompanha as contas do Estado.

As previsões do CFP partem de um cenário em que não se pressupõe uma segunda vaga da pandemia com o mesmo grau de restrições como implementadas em março e abril.

Estes valores distanciam-se das previsões que o Governo inscreveu no Orçamento Suplementar que entrou em vigor no final de julho e que reforçam a hipótese de uma revisão das projeções do Ministério das Finanças.

A lenta recuperação

As projeções avançadas esta quinta-feira assentam num “exercício desenvolvido num contexto em que a incerteza continua muito elevada, não obstante as observações disponíveis para o primeiro semestre”, sublinha o CFP.

O organismo frisa que “o impacto económico da pandemia vai depender da prevalência da doença na sociedade, da frequência de novos picos de contágio, bem como da eficiência e eficácia de medidas de mitigação da transmissão do vírus e de medidas económicas de suporte às famílias e às empresas.”

A recuperação deve começar neste segundo semestre do ano e em 2021, o PIB deverá registar uma recuperação para 4,8% e para 2,8% em 2022, “suportado pela dinâmica do consumo privado e do investimento”.

O CFP acredita que “as exportações deverão também contribuir significativamente para a retoma da atividade económica, ainda que se admita uma perda de quota de mercado em 2021 e a normalização no sector do turismo apenas em 2022.”

“No médio prazo, na ausência de medidas, o crescimento da atividade económica deverá convergir para valores em torno de 1,7%, recuperando a economia portuguesa o nível do PIB real pré-covid-19 em 2024”, conclui o Conselho das Finanças Públicas.

Desemprego revisto em baixa

Apesar dos dados mais negativos para a atividade económica, o CFP melhorou um pouco as perspetivas para o mercado de trabalho, mas tal fica a dever-se a fatores externos à dinâmica da economia: o lay-off simplificado e a redução da população disponível para trabalhar.

“É estimada uma quebra no emprego de 4% em 2020 (crescimento de 1% em 2019) o que deverá conduzir a um aumento da taxa de desemprego em 3,5 p.p., para 10%, interrompendo a trajetória descendente que se verificava desde 2014”, indica o CFP.

“Comparativamente ao cenário base apresentado em junho, a taxa de desemprego é revista em baixa 1,0 p.p. devido: à revisão em alta de 1,0 p.p. na taxa de variação do emprego, que resulta do impacto das medidas de apoio às empresas e de manutenção do emprego (por exemplo, o lay-off simplificado); e à redução na população ativa no 1.º semestre”, justifica o organismo.

A taxa de desemprego deverá cair para 8,8% em 2021 e “convergir de forma gradual nos anos seguintes até 6,8% em 2024, considerando que a população ativa se mantém constante”, explica o CFP.