CFP alerta para "desconexão" entre mercado do trabalho e desemprego

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) alertou para a "desconexão ou desfasamento entre a evolução da atividade económica e os desenvolvimentos no mercado de trabalho", tendo em conta as características da crise atual.

No seu parecer à proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), apresentada na segunda-feira no parlamento, o CFP avisou que a "evolução prevista pelo MF para a taxa de desemprego, abaixo das restantes projeções conhecidas" representa "um risco descendente neste cenário com impacto orçamental".

"A especificidade da contração económica em 2020 e as medidas em vigor de apoio ao emprego, levam à desconexão ou desfasamento entre a evolução da atividade económica e os desenvolvimentos no mercado de trabalho", referiu a entidade, num comunicado.

De acordo com a CFP, para 2021, "a criação de emprego está dependente não só da rápida recuperação da economia, como da duração e manutenção das medidas de apoio ao emprego adotadas no atual contexto".

Ainda assim, o organismo considera que o cenário do Governo para este ano "encontra-se balizado na generalidade das variáveis macroeconómicas, incluindo as determinantes para a dinâmica das finanças públicas".

Na proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), entregue na segunda-feira no parlamento, o Governo prevê para este ano uma recessão de 8,5% e que a economia cresça 5,4% em 2021 e 3,4% em 2022, "ano em que se alcança um nível de PIB equivalente ao registado no período pré-crise pandémica".

Segundo a proposta de Orçamento, também será em 2022 que Portugal voltará a cumprir as regras impostas por Bruxelas relativas ao défice orçamental, que deverá atingir 7,3% do PIB em 2020, 4,3% em 2021 e 2,8% em 2022.

O Governo estima que o rácio da dívida pública registe uma melhoria em 2021, passando a representar 130,9% do PIB, depois de atingir os 134,8% em 2020.

Quanto ao desemprego, este ano deverá subir até uma taxa de 8,7%, descendo em 2021 para os 8,2%.