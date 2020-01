CFP: este é um orçamento “de continuidade” e medidas novas “têm pouca expressão”

A nova proposta de Orçamento do Estado (OE) indica que é “um orçamento de continuidade”, diz o Conselho das Finanças Públicas (CFP) na análise da proposta de OE2020, divulgada esta terça-feira.

A proposta entregue pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, “configura aquilo que se poderia designar por um orçamento de continuidade, já que prossegue a estratégia de consolidação orçamental dos últimos anos, perspetivando um excedente orçamental de 0,2% do produto interno bruto (PIB) em 2020 e uma redução do rácio da dívida pública em 2,7 pontos percentuais (p.p.) do PIB, cumprindo a regra de redução da dívida”, refere a entidade presidida por Nazaré Costa Cabral.

A redução do peso da dívida “não poderá deixar de ser considerada como uma boa notícia”, sobretudo porque liberta recursos públicos para serem gastos noutras despesas que não só os juros da dívida, mas além disso também “é condição para a libertação de espaço orçamental que se pode tornar importante em tempos mais adversos”.

A proposta de OE também é de “continuidade” porque as novas medidas nela incluída valem pouco, observa o CFP.

“A estratégia de continuidade é igualmente evidente na pouca expressão financeira das novas medidas de política previstas para 2020, afetando negativamente o saldo em cerca 109 milhões de euros”.

Aliás, segundo o Conselho, “o maior impacto de medidas de política em 2020 decorrerá dos efeitos desfasados (carry over) das medidas anteriormente tomadas, com um impacto (direto) negativo no saldo de 553 milhões de euros (800 milhões de euros do lado da despesa e receitas acrescidas em 246 milhões de euros)”.