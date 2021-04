CFP. Governo prevê só mais uma ajuda ao Novo Banco e só este ano

Lisboa, 22/10/201 - Entrevista a Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas. (João Silva / Global Imagens ) © João Silva/Global Imagens

As injeções de capital de que o Novo Banco (NB) necessita para se manter à tona vão terminar este ano com uma ajuda na ordem dos 430 milhões de euros (resta saber se do Estado via Fundo de Resolução, se numa engenharia financeira através dos outros bancos - hipótese mais provável), diz o Conselho das Finanças Públicas (CFP) na análise ao Programa de Estabilidade (PE) 2021-2025.

Segundo o CFP, "o PE/2021 assume que, até 2025, as transferências destinadas ao Novo Banco deverão ficar 484 milhões de euros abaixo do limite máximo previsto no Acordo de Capitalização Contingente".

Ou seja, segundo o Ministério das Finanças (MF), só vai acontecer uma injeção de dinheiro este ano (430 milhões de euros é o que diz o PE entregue em meados deste mês) e depois mais nada.

"No corrente ano o MF prevê uma injeção de capital no NB de 430 milhões de euros ao abrigo do mecanismo contingente (totalizando 3406 milhões de euros, desde 2018), um valor inferior aos 476,6 milhões de euros considerados na proposta do Orçamento do Estado de 2021, em contabilidade nacional", diz o CFP.

Portanto, "até 2025 não se encontra prevista mais nenhuma verba para esta instituição financeira, o que significa que o MF pressupõe que o valor máximo de 3890 milhões de euros previsto no Acordo de Capitalização Contingente não será atingido até 2025, ficando por utilizar 484 milhões de euros", segundo a leitura da entidade presidida por Nazaré Costa Cabral.