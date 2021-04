CFP. Medidas do governo vão custar quase o dobro face ao que está no orçamento deste ano

A ministra da Saúde, Marta Temido (E), acompanhada pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (D), durante o debate parlamentar com a presença do primeiro-ministro, António Costa (ausente da foto), sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

As medidas concretas de política orçamental previstas pelo governo para este ano, incluindo as medidas contra a pandemia (a maior fatia do bolo), deverão ter um impacto nas contas públicas que será quase o dobro do que foi previsto pelo Ministério das Finanças ma proposta do Orçamento do Estado para 2021, diz o Conselho das Finanças Públicas (CFP) na análise ao Programa de Estabilidade (PE) 2021-2025, divulgada esta quarta-feira.

De acordo com o novo PE, as medidas de política orçamental -- isto é, o pacote das grandes medidas concretas definidas pelo governo para a receita e a despesa - "deverão ter um impacto desfavorável [negativo] no saldo das Administrações Públicas (AP) de 6118 milhões de euros (-2,9% do PIB ou produto interno bruto) no corrente ano".

Na proposta do OE2021, "estava incorporado um impacto de medidas de -3643 milhões de euros no saldo das AP em 2021, tendo esse valor sido atualizado para -6118 milhões de euros no PE2021, um montante que é 1,7 vezes superior ao que estava previsto" no orçamento apresentado em outubro. O PE foi revelado este mês, dia 16, à meia-noite.

Covid vale 60% do impacto

Segundo o CFP, que é presidido por Nazaré Costa Cabral, "cerca de 60% do impacto desfavorável agora previsto para 2021 decorre de medidas adotadas no contexto da pandemia (-3697 milhões de euros; -1,7% do PIB)".

No total, incluindo o desvio agora detetado pelo CFP, "as medidas relacionadas com a covid-19 terão um impacto desfavorável de cerca de 5,9 mil milhões de euros na despesa, parte do qual será coberto através de verbas provenientes do REACT-EU [o pacote europeu para a recuperação ecológica e digital da economia europeia desenhado antes da pandemia] e do Fundo Social Europeu (2,2 mil milhões de euros, dos quais 1,6 mil milhões de euros para financiar medidas de emergência)".