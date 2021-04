CFP. Medidas do governo vão custar quase o dobro face ao que está no orçamento deste ano

A ministra da Saúde, Marta Temido (E), acompanhada pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (D), durante o debate parlamentar com a presença do primeiro-ministro, António Costa (ausente da foto), sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

As medidas concretas de política orçamental previstas pelo governo para este ano, incluindo as medidas contra a pandemia (a maior fatia do bolo), deverão ter um impacto nas contas públicas que será quase o dobro do que foi previsto pelo Ministério das Finanças ma proposta do Orçamento do Estado para 2021, diz o Conselho das Finanças Públicas (CFP) na análise ao Programa de Estabilidade (PE) 2021-2025, divulgada esta quarta-feira.

De acordo com o novo PE, as medidas de política orçamental -- isto é, o pacote das grandes medidas concretas definidas pelo governo para a receita e a despesa - "deverão ter um impacto desfavorável [negativo] no saldo das Administrações Públicas (AP) de 6118 milhões de euros (-2,9% do PIB ou produto interno bruto) no corrente ano".

Na proposta do OE2021, "estava incorporado um impacto de medidas de -3643 milhões de euros no saldo das AP em 2021, tendo esse valor sido atualizado para -6118 milhões de euros no PE2021, um montante que é 1,7 vezes superior ao que estava previsto" no orçamento apresentado em outubro. O PE foi revelado este mês, dia 16, à meia-noite.

Covid vale 60% do impacto

Segundo o CFP, que é presidido por Nazaré Costa Cabral, "cerca de 60% do impacto desfavorável agora previsto para 2021 decorre de medidas adotadas no contexto da pandemia (-3697 milhões de euros; -1,7% do PIB)".

No total, incluindo o desvio agora detetado pelo CFP, "as medidas relacionadas com a covid-19 terão um impacto desfavorável de cerca de 5,9 mil milhões de euros na despesa, parte do qual será coberto através de verbas provenientes do REACT-EU [o pacote europeu para a recuperação ecológica e digital da economia europeia desenhado antes da pandemia] e do Fundo Social Europeu (2,2 mil milhões de euros, dos quais 1,6 mil milhões de euros para financiar medidas de emergência)".

Segundo a nova análise do Conselho que avalia as políticas orçamentais do governo, "no corrente ano também se salientam os impactos líquidos desfavoráveis no saldo" de outras medidas com expressão significativa em 2021.

O apoio financeiro à TAP no valor de 970 milhões de euros; a política de recrutamento e de valorização salarial da função pública, que fará acrescer 491 milhões de euros à despesa; a atualização extraordinária das pensões mais baixas, que vai custar 294 milhões de euros; o crédito fiscal extraordinário ao investimento e retenções na fonte de IRS (que em termos globais deverão implicar uma perda de receita na ordem dos 400 milhões de euros).

Em sentido contrário, há medidas que vão fazer a receita. Em 2021 as medidas one-off deverão ter um impacto líquido favorável no saldo de 559 milhões de euros (0,3% do PIB), porque o efeito positivo do recebimento das margens pagas antecipadamente ao FEEF (atualmente ESM, o fundo de resgate da zona euro) (1088 milhões de euros) e da recuperação da garantia ao BPP (o banco falido de João Rendeiro) (63 milhões de euros).

Esta soma de rubricas "mais do que compensa a despesa prevista com a recapitalização do NB (430 milhões de euros) e o pagamento de ativos por impostos diferidos (162 milhões de euros)", observa o CFP.