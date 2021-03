Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas (João Silva / Global Imagens) © João Silva / Global Imagens

O nível de desemprego e o ritmo de crescimento da economia portuguesa este ano vão ser piores do que prevê o governo (no Orçamento do Estado de 2021 (OE2021), entregue em outubro), mas o défice público vai ser bastante inferior em 2021 e no ano que vem já está de novo abaixo dos 3%, cumprindo assim a regra-mãe do Pacto de Estabilidade, indicou o Conselho das Finanças Públicas (CFP), no novo estudo "Perspetivas Económicas e Orçamentais 2021-2025", divulgado esta quarta-feira.

No OE2021, o Ministério das Finanças previu uma expansão da economia na ordem dos 5,4%, mas o CFP diz que essa conta é demasiado elevada, sobretudo porque em janeiro surgiu uma terceira vaga da pandemia e o governo voltou a decretar um novo regime de confinamento, que limitou ou mesmo encerrou atividades económicas.

O CFP diz que, assumindo políticas invariantes (ou seja que as medidas hoje existentes se mantêm e não são introduzidas novas), o crescimento real da economia chega a 3,3% em 2021 e 4,9% em 2022, isto depois de uma contração de 7,6% em 2020.

"Esta dinâmica deve-se principalmente à evolução do consumo privado (2,7% em 2021 e 6,0% em 2022) e das exportações (8,9% em 2021 e 11,3% em 2022)."

"Neste cenário, a economia portuguesa recupera em 2022 o nível do PIB real pré-pandemia (2019)", diz o novo estudo.

O desemprego também tenderá a ser ligeiramente superior ao que estimava o governo (8,2% da população ativa). O Conselho presidido por Nazaré Costa Cabral refere que "no mercado de trabalho, em 2021, espera-se um aumento da taxa de desemprego para 8,3% da população ativa e uma descida para 7,3% no ano seguinte, iniciando em 2022 uma trajetória de diminuição gradual até 6,5% no médio prazo".

As contas públicas é que ajustam mais rapidamente. O governo, com um crescimento de 5,4%, estava a apontar para um défice de 4,3%, mas o CFP, que assume um crescimento muito mais fraco (os tais 3,3%), considera possível reduzir o défice público para 4,1% e chegar a metade disso em 2022, cumprindo claramente o Pacto de Estabilidade europeu, que impõe disciplina dura sobre as Finanças dos países, sobretudo os do euro.

"Em relação ao cenário orçamental, não obstante a projeção apontar para a redução continuada do desequilíbrio orçamental, antecipa-se para 2021 um défice orçamental de 4,1% do PIB, refletindo 1,1% do PIB de impacto estimado para as medidas de combate à pandemia, em consequência de um novo período de confinamento geral que obrigou ao prolongamento dos efeitos das medidas de resposta à crise pandémica durante o corrente ano."

"Para 2022 projeta-se que o défice diminua para 2,1% do PIB, fundamentalmente devido à reversão da totalidade das medidas de política orçamental de resposta à covid-19 adotadas em 2021 e à evolução favorável da economia. Para os anos seguintes perspetiva-se uma evolução de um saldo deficitário de 1,8% do PIB em 2023 para 1,5% do PIB em 2025", calcula do conselho das finanças.

O rácio da dívida também retoma uma trajetória descendente em 2021, "diminuindo 2,1 p.p., para 131,5% do PIB".

"Apesar desta tendência de descida se verificar ao longo do horizonte projetado, de acordo com as hipóteses do presente exercício a dívida ainda se encontrará num nível ligeiramente superior ao período pré-pandemia em 2025 (117,1%, face a 116,8% do PIB em 2019)."

Vacinaç ao mais lenta e novas variantes "não podem ser descartadas"

O CFP considera, no entanto, que haa uma pilha de incertezas que podem deiyar tudo isto por terra. Diz que "o cenário macroeconómico de recuperação está ainda condicionado por um ambiente de incerteza anormalmente elevada".

"Entre outros fatores, a conjuntura económica no curto prazo dependerá da evolução da pandemia, das eventuais medidas necessárias para a contenção de novos surtos do vírus, da eficácia real das vacinas e da rapidez do processo de vacinação da população. Como pressuposto, foi considerada a ausência de qualquer confinamento a partir do 2.º semestre de 2021.".

"Dada a experiência dos primeiros meses do ano, não pode ser descartada a possibilidade de o processo de vacinação poder ocorrer de forma mais lenta do que o esperado, ou de surgimento de novas variantes do vírus, com maior poder de contágio e resistência às vacinas atualmente disponíveis. Estes fatores são riscos descendentes ao cenário, podendo retardar a redução e eliminação das medidas de contenção da pandemia, atrasando a perspetivada retoma económica