CFP. "Não é de excluir uma recessão, medida das pensões não é a melhor, habitação preocupa muito"

É um rol de críticas à forma como o governo está a gerir o orçamento e a crise.

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP) criticou o governo, esta quinta-feira, por ter sido demasiado lento a arranjar uma forma menos improvisada para antecipar parte (cerca de metade) do aumento significativo das pensões que teria lugar em 2023 por força da aplicação da lei da Segurança Social.

Nazaré Costa Cabral disse ainda que "não é de excluir uma recessão em Portugal" tendo em conta o cenário externo que se está a formar, prevê tensão nas negociações salariais do setor público, mas também do privado. E deixou um aviso: "estou muito preocupada com o custo da habitação a ser suportado pelas famílias".

Na conferência de imprensa de apresentação do estudo sobre as perspetivas económicas e orçamentais até 2026, Costa Cabral criticou duramente o governo pela forma algo atabalhoada como decidiu fazer o aumento das pensões, antecipando parte do aumento integral (de magnitude significativa, superior a 7%) para este ano.

Uma forma de antecipar liquidez aos pensionistas neste momento, mas que também vai aliviar a pressão orçamental de 2023 e nos anos seguintes, pois amortece o aumento das pensões futuras (já que o valor ponto de partida de 2023 será inferior).

Para Costa Cabral, não é o resultado da medida que está em causa -- é uma medida especial para responder a estes tempos "anómalos" -- mas antes a forma.

"Vivemos hoje uma situação anómala", mas "penso que haveria tempo de fazer alterações à lei quando se percebeu que a inflação iria ser um problema".

O governo não reagiu cedo e a tempo e "penso que a forma como este processo foi conduzido não foi a melhor".

"A imagem que passou aos pensionistas e aos cidadãos não foi a melhor, que podem ter ficado com a ideia de que se quis tornear aqui a lei [das pensões]", atirou a presidente do CFP.

Se o governo nada fizesse, os pensionistas teriam atualizações muito significativas nas suas reformas em 2023 por força da aplicação integral e direta do que está na lei, que leva em conta com o crescimento da economia e a inflação (hoje em níveis recorde).

O governo decidiu partir esse aumento grande em duas partes, antecipando a primeira metade já para outubro que vem.

Assim, "por exemplo, pensões até 886 euros têm um aumento de 4,43% (em vez dos 8% previstos na fórmula legal de atualização das pensões)" e "para pensões superiores a 886 euros e inferiores a 2.659 euros, o valor da atualização é de 4,07% (em vez de 7,64% se aplicada a lei)", explica o CFP.

Costa Cabral lamenta no entanto que os aumentos extraordinários e discricionários das pensões atribuídos nos últimos anos tenham sido mais a regra em prejuízo da aplicação do que está na lei.

"Parece que esta lei da Segurança Social não agrada muito. Se calhar devia-se rever a lei e a própria lei de bases da Segurança Social", declarou.

