CGA: número de aposentados caiu mas despesa aumentou

A Caixa Geral de Aposentações fechou o ano de 2017 com um número global de pensionistas mais reduzido do que o registado um ano antes, mas esta evolução não impediu que a despesa com pensões tivesse tido um ligeiro acréscimo, de 12 milhões de euros. O valor ficou, ainda assim, 75 milhões abaixo do previsto no Orçamento do Estado.

Para esta situação contribuiu a atualização das pensões que no ano passado chegou já à maior parte dos pensionistas (a fórmula de cálculo abrangeu todas aquelas cujo valor é inferior aos 2500 euros brutos mensais) e também ao facto de o decréscimo do número de pensões ter ocorrido entre as que são atribuídas por invalidez e sobrevivência e não nas de velhice – habitualmente de valor médio mais elevado.

Na sua análise à execução orçamental da CGA e da Segurança Social, divulgada esta quarta-feira, o Conselho de Finanças Públicas assinala que o diferencial negativo entre o número de subscritores e de aposentados voltou a contribuir para o desequilíbrio estrutural do sistema de proteção social da função pública.

A CGA foi fechada à entrada de novos subscritores no final de 2005, tendo os funcionários públicos admitidos daí em diante passado a ser inscritos na segurança social. Esta decisão fez com que, em 2015, o sistema tivesse pela primeira vez registado um universo de pensionistas mais elevado do que de subscritores. Desde então o diferencial negativo agravou-se sendo já de 27 900. Atualmente o rácio entre ativos e inativos é já de 0,94 – sendo que estas contas não entram as pensões de sobrevivência. Um dos resultados mais imediatos desta situação é a erosão das receitas contributivas que anualmente entram na CGA, cujo efeito não conseguiu ser travado com o aumento da massa salarial que resultou da reversão integral dos cortes de remunerações.

Tudo somado, o excedente orçamental da CGA diminuiu em 2017 face ao valor apurado um ano antes, para os 73 milhões de euros. Para 2018, prevê-se que a Caixa Geral de Aposentações feche o ano com um défice de 42 milhões de euros, “o que representará uma inflexão da situação excedentária registada no último triénio”.

Do lado da Segurança Social, o CFN assinala o excedente de 1652 milhões de euros em 2017, o que traduz uma melhoria de 564 milhões de euros no saldo global, por comparação com 2016. Estes valores excluem o impacto do Fundo Social Europeu e da transferência extraordinária do Orçamento do Estado em 2017.

Esta situação deverá degradar-se em 2018, com o saldo orçamental da previdência a recuar de 1178 milhões para 903 milhões de euros. Uma evolução que resulta sobretudo da eliminação da transferência extraordinária do OE e de uma previsão de aumento de despesa superior ao aumento da receita.

A atualização das pensões em janeiro com nova subida extraordinária em agosto e responde pela maior parte do aumento da despesa prevista já que ao nível de outras prestações sociais (nomeadamente subsídio de desemprego) a despesa deverá voltar a recuar.

O organismo presidido por Teodora Cardoso ressalva, contudo, que a análise à execução da SS é feita sem que lhe tenham, sido fornecidas informações das rubricas que compõem a receita e a despesa, nomeadamente a evolução das remunerações o valor das novas pensões.

Recorde-se que a falta de informação já levou no ano passado o CFP a reportar esta falha.