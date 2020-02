CGTP. Acordo de rendimentos até março “só se for de supetão”

A CGTP acusa o governo de estar num “retrocesso gravíssimo” na proposta para um acordo de rendimentos com os parceiros sociais e não acredita na possibilidade de ser alcançado entendimento até ao final de março.

“Neste momento, o governo está numa linha de retrocesso gravíssimo no que respeita às relações de trabalho”, acusou Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, esta quarta-feira, à entrada para a quarta reunião já a juntar organizações patronais e sindicais em torno de um acordo de salários, competitividade e rendimentos destinado inicialmente a fixar um referencial comum para fazer aproximar o peso dos salários portugueses no PIB ao da média da União Europeia.

O dirigente lembrou o propósito de alavancar salários médios e dinamizar a contratação coletiva enunciado pelo primeiro-ministro, António Costa, aquando da tomada de posse do governo. Os planos do governo passam por discutir um conjunto de 11 matérias que vão desde a valorização de salários à fiscalidade das empresas e coesão territorial e obter acordo ainda durante o primeiro trimestre.

A CGTP não acredita no sucesso destes planos. “Só se for de supetão. Se quisermos fazer uma discussão séria terá de se fazer uma discussão séria”, defendeu Arménio Carlos, insistindo na ideia de que será preciso mexer nas leis laborais e rever a norma que permite denunciar convenções coletivas em vigor e lembrando que o número de trabalhadores abrangidos pela renovação da contratação coletiva caiu no ano passado em 11% para cerca de 884 mil indivíduos.

“A primeira coisa séria que se deve fazer é uma avaliação sobre se temos contratação coletiva, se ela é renovada, se não é renovada. A primeira conclusão a que se vai chegar – a partir dos dados do Ministério do Trabalho, não é dos nossos – é que a contratação coletiva continua com níveis extremamente baixos”, apontou.

O secretário-geral da CGTP insistiu também que no acordo procurado pelo governo “não se pode misturar alhos com bugalhos” – ou seja, as políticas públicas sociais que cabem no orçamento e a questão dos salários. “O que é que o aumento extraordinário das reformas tem a ver com os salários?”, questiona.

Arménio Carlos alertou ainda que “inevitavelmente” irá haver endurecer da contestação por parte das organizações sindicais. “Vai haver acentuação da luta? Se os trabalhadores da Administração Pública estão a ser confrontados com propostas de aumentos de sete euros por mês, do que é que estão à espera que os trabalhadores façam? Se os trabalhadores do sector privado estão a ser confrontados com propostas que não identificam nada mas mantêm tudo como está, do que é que estão à espera?”.

Em relação àquele que será a sua sucessora na liderança da CGTP, Isabel Camarinha, Arménio Carlos considerou ainda que esta terá uma tarefa “aliciante” pela frente. “Como é aliciante a nossa tarefa hoje. É a de continuar a demonstrar que temos soluções, que temos alternativas e que é possível ultrapassar os problemas com que somos confrontados. É aquilo que a nova direção da CGTP vai fazer”.

A intersindical tem neste fim de semana congresso do qual sairão novos dirigentes. De saída, está um terço da comissão executiva do conselho nacional da organização.

