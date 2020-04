CGTP alerta para despedimento de centenas de jovens precários

A Interjovem da CGTP alerta esta segunda-feira para a situação de centenas de jovens trabalhadores precários, “os primeiros a serem mandados para casa, sem saberem se vão receber no final do mês”, na atual pandemia que ao longo do último mês terá motivado uma subida de 28 mil inscrições de desempregados nos dados avançados até aqui pelo Ministério do Trabalho.

Em comunicado, a organização juvenil da intersindical afirma que “as medidas que o governo emprega agora de proteção ao emprego não protegem os trabalhadores com vínculos precários e em período experimental”. “Através de contratos a termo, empresas de trabalho temporário, falsos recibos verdes, os jovens trabalhadores vivem e trabalham na incerteza de um vínculo precário de trabalho. Nesta situação de surto pandémico, é a precariedade que está por detrás de centenas de despedimentos de jovens trabalhadores”, defende.

A Interjovem apresenta cinco exigências e a primeira passa pela revogação das normas da lei laboral, revistas no último ano, que entende aprofundarem a precariedade. A exemplo, o alargamento do período experimental para seis meses, uma medida muito contestada pela CGTP e pelos partidos mais à esquerda no parlamento e que agora, diz, estará a acelerar o afastamento de trabalhadores. “A realidade veio cruelmente dar razão à rejeição destas normas gravosas, que colocam os jovens trabalhadores ainda mais expostos”, defende.

Além disso, a Inter apela ao “fim dos despedimentos selvagens, independentemente do vincula”, a uma “garantia de 100% dos rendimentos a todos os trabalhadores, a uma “maior fiscalização contra os atropelos do patronato nesta crise pandémica” e a “mais condições de saúde e segurança para os trabalhadores mais expostos”.