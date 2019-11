CGTP defende crescimento dos salários junto do PSD

A CGTP alertou hoje o grupo parlamentar do PSD para a necessidade de crescimento generalizado dos salários, independentemente do valor da inflação e da pressão das confederações patronais, disse à Lusa o secretário-geral, Arménio Carlos.

“Apresentámos aos deputados do PSD as nossa reivindicações para 2020 e a nossa posição para o Orçamento do Estado do próximo ano, alertando para a necessidade de aumentar os salários de todos os trabalhadores, sem os indexar à inflação, que deverá ser baixa”, disse Arménio Carlos, no final de uma reunião com os parlamentares do PSD.

No encontro, pedido pela central sindical, a Intersindical referiu as negociações que se iniciam na quarta-feira na concertação com vista à construção de um acordo de rendimentos e competitividade e alertou o PSD para o que considera ser “a cartelização dos salários”, com prejuízo para a contratação coletiva e os trabalhadores.

“As confederações patronais vão tentar impor tetos salariais para pressionar a contratação coletiva e evitar a subida dos salários”, disse o líder da Inter.

A CGTP aproveitou ainda a reunião para defender a necessidade de ser assegurada a liberdade sindical enquanto garantia de diálogo e negociação sérios.

“Este direito legal não está assegurado enquanto os sindicatos forem impedidos de entrar em milhares de empresas privadas em Portugal, o que só favorece as empresas pois os trabalhadores com representação sindical estão mais defendidos”, considerou Arménio Carlos.

A CGTP tem marcada para quarta-feira uma reunião com o grupo parlamentar do CDS-PP com o mesmo objetivo.