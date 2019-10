CGTP disponível para dialogar exige prioridade ao aumento dos salários

O secretário-geral da CGTP-IN, Arménio Carlos (C), momentos antes de falar aos jornalistas após uma reunião com o secretário-geral do Partido Socialista (PS) e primeiro-ministro indigitado, António Costa (ausente na foto), no âmbito de encontros paralelos com os parceiros sociais, na sede nacional do Partido, em Lisboa, 10 de outubro de 2019. As reuniões realizam-se um dia depois dos encontros sobre a próxima legislatura com as forças parlamentares de esquerda (Bloco, PCP, PEV e Livre) e com o PAN. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA