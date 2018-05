CGTP exige “reformulação profunda” de propostas na concertação social

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, disse este domingo que o líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, “não estão a bater certo com as propostas do Governo”, destacando que o documento que está na Concertação Social tem de ser “profundamente reformulado”.

“O secretário-geral e o primeiro-ministro neste momento não estão a bater certo com as propostas do Governo”, afirmou Arménio Carlos aos jornalistas, na Batalha, distrito de Leiria, ao comentar o discurso de encerramento do 22.º Congresso do PS, do seu secretário-geral.

Para Arménio Carlos, o que António Costa disse em relação aos salários e ao emprego “o que confirma é que a proposta que está na Concertação Social tem de ser profundamente reformulada, porque aquilo que o senhor secretário-geral do PS disse hoje aqui não coincide com aquilo que está a ser apresentado na Concertação Social”.

“O conjunto de propostas que hoje foram apresentadas pelo secretário-geral do PS vão ao encontro daquilo que a CGTP defende, nomeadamente a melhoria de todos os salários, uma mais justa distribuição da riqueza e a questão da importância e da estabilidade do emprego para fixar os nossos jovens, criar melhores condições também para que eles possam programar a sua vida”, adiantou.

Para o secretário-geral da CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses), “isso está correto”, mas o que “não está correto são as propostas que foram apresentadas na Concertação Social que são, precisamente, a antítese daquilo que hoje aqui dito”.

“O senhor primeiro-ministro e o senhor secretário-geral do PS o que têm de fazer é pôr o Governo a remodelar rapidamente as propostas que apresentou na Concertação para aquilo que hoje aqui disse se concretizar no futuro e para não estar a dizer hoje aqui uma coisa e o Governo a apresentar outra na Concertação”, acrescentou.

O ministro do Trabalho, José Vieira da Silva, apresentou esta semana a segunda proposta de revisão das regras laborais aos parceiros da concertação social (patrões e sindicatos). O seu lema é “combater a precariedade e reduzir segmentação laboral”.

No entanto, o mesmo documento propõe alterações como aumentar para 180 dias (seis meses) o período de experiência dos contratos sem termo celebrados com pessoas à procura de primeiro emprego ou com desempregados de longa duração (um ano ou mais).

Atualmente, o período experimental é metade, três meses (90 dias). Esta proposta conta já com a oposição dos partidos da esquerda que suportam o Governo.