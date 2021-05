CGTP. "Inação das autoridades tem sido quase total no sudoeste alentejano, ACT incluída"

Uma trabalhadora apanha framboesas numa estufa de uma empresa de exportação de frutos vermelhos, que aumentou 20% o seu volume de negócios neste ano, apesar dos desafios impostos pela pandemia de covid-19 que a obrigaram a repensar a sua estratégia no mercado, em Odemira, 16 de dezembro de 2020. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021). NUNO VEIGA/LUSA © LUSA

A nova lei que enquadra e pune o trabalho forçado e outras formas de exploração laboral foi aprovada há quase cinco anos, mas tem havido uma "inação quase total das entidades competentes perante situações tantas vezes denunciadas", " com especial destaque para a Autoridade para as Condições Trabalho (ACT), a quem cabe fiscalizar e sancionar estas e outras violações laborais", como estas que se sucedem há já muito tempo nas explorações agrícolas do sudoeste alentejano, alerta a CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses).

Só na passada sexta-feira é que a situação foi denunciada pelo governo, pelo próprio primeiro-ministro, António Costa, mas por causa da pandemia uma vez que a pandemia alastrou de forma muito agressiva no seio da comunidade de trabalhadores migrantes. Costa anunciou que o país vai desconfiar mais um pouco, mas que as freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve teriam de ser isoladas através de cercas sanitárias.

Muitos desses migrantes e outros que por lá já passaram estão, segundo a CGTP, são alvo de exploração há anos por empresas agrícolas da região, empresas de construção e angariadores de trabalho temporário, que na verdade estarão a praticar o crime de "tráfico humano", diz a organização.

A confederação liderada por Isabel Camarinha nota que "a propagação acelerada do vírus [da covid-19] em determinadas zonas do país trouxe novamente para a ribalta um fenómeno, sobejamente conhecido e já várias vezes denunciado pela CGTP-IN, inclusivamente junto da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que é a exploração de trabalhadores estrangeiros, sobretudo no setor da agricultura intensiva, em situações muito próximas de trabalho forçado".

"Estes trabalhadores são aliciados para o nosso país por angariadores sem escrúpulos, frequentemente ligados a redes de tráfico humano, que actuam sob o disfarce de agências de trabalho temporário, sendo depois abusivamente constrangidos a viver e a trabalhar em condições infra-humanas, com poucos ou nenhuns direitos sociais e laborais, recebendo salários muito abaixo do que lhes foi prometido e do que lhes seria legalmente devido", acrescenta fonte oficial da CGTP.

A plataforma sindical denuncia "a inação quase total das entidades competentes perante estas situações tantas vezes denunciadas, com especial destaque para a Autoridade para as Condições Trabalho (ACT), a quem cabe fiscalizar e sancionar estas e outras violações laborais, também ajuda a explicar a persistência e proliferação destas situações".

A CGTP aceita, no entanto, que a ACT "não tem sido dotada dos meios humanos e técnicos necessários e adequados ao combate a todas as situações de ilegalidade que vão ocorrendo, sendo que esta situação da exploração laboral no setor agrícola requer um conjunto de meios e inclusive a articulação com outras entidades, o que não depende apenas da ACT, mas exige que haja vontade política para um verdadeiro combate a estes fenómenos".

"Estas situações, que correspondem a graves violações dos direitos humanos, só são possíveis, por um lado, com a cumplicidade dos empregadores, sobretudo multinacionais detentoras das grandes explorações de agricultura intensiva que proliferam na região do Baixo Alentejo", acusa a CGTP.

Assim, muitas empresas que operam na região do sudoeste alentejano litoral "dispõem de um exército de mão-de-obra barata, da qual se desresponsabilizam, pretendendo assim distanciar-se do incumprimento da lei e da violação dos direitos humanos, sociais e laborais destes trabalhadores".

A CGTP recorda que, "em 2016, foi aprovada na Assembleia da República uma alteração legislativa que, com o objetivo de combater o trabalho forçado e outras formas de exploração laboral, prevê a responsabilização contra-ordenacional e a penalização de toda a cadeia de contratação e subcontratação ao longo da qual se multiplica a exploração dos trabalhadores, o que provocou a fúria das confederações patronais, que consideraram esta alteração inadmissível".

No entanto, "não consta que, quase cinco anos volvidos sobre a aprovação da lei, tenha havido qualquer sanção aplicada aos prevaricadores por conta deste normativo", recorda a frente sindical.