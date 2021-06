CGTP inicia hoje jornada de luta pela valorização do trabalho

Comemorações do Dia do Trabalhador da CGTP- IN que decorrem sob o lema "Lutar pelos direitos, combater a exploração" e reafirmam a defesa do emprego, do crescimento dos salários, do horário semanal de 35 horas e da melhoria dos serviços públicos, Lisboa, 1 de maio de 2021. MIGUEL A.LOPES/LUSA

