CGTP: “Intenção de Bruxelas é generalizar a precariedade”

A intenção da Comissão Europeia (CE) “não é acabar com a precariedade laboral, mas sim generalizá-la”, acusa a CGTP, a maior confederação sindical do país, em reação a um novo estudo divulgado esta semana e noticiado esta terça-feira pelo Dinheiro Vivo.

Numa nota enviada aos jornais, a plataforma liderada por Arménio Carlos diz que “a CE retoma a ofensiva contra os direitos dos trabalhadores, anunciando um conjunto de propostas que visam tornar mais fáceis e baratos os despedimentos dos trabalhadores com contratos efetivos e dificultar a sua reintegração na empresa, caso o despedimento seja ilícito”.

Para a confederação afeta ao PCP, “esta posição não é nova” já que “no tempo da troika, que a CE integrou, os direitos dos trabalhadores foram reduzidos, incluindo a proteção no emprego, através de alterações legislativas que tornaram os despedimentos mais fáceis”.

Isso levou a uma “redução drástica das indemnizações, acompanhada da tentativa de total destruição do direito de contratação coletiva”.

“Agora a CE reconhece que a proteção laboral foi reduzida. Mas pretende ir mais longe.”

Segundo a notícia publicada pelo DV, a CE saúda os planos do governo PS para penalizar a contratação a prazo e outras formas ainda mais precárias, mas critica o facto de pouco ou nada estar a ser feito para reduzir o “excesso de proteção” dos trabalhadores que já estão nos quadros (contratos permanentes ou definitivos).

Estes, os chamados “efetivos”, deviam ser mais fáceis de despedir, basicamente, uma ideia que colide frontalmente com as pretensões dos partidos da esquerda que apoiam o governo do PS no Parlamento. E de parceiros sociais como a própria CGTP.

“Hipocrisia”, diz a CGTP

No mesmo comunicado, “a hipocrisia da CE fica a descoberto quando, por um lado, advoga o combate à precariedade laboral e o incentivo à celebração de contratos por tempo indeterminado e, por outro, recomenda que se facilite o despedimento dos trabalhadores com contrato permanente”.

Isto revela que “a verdadeira intenção não é acabar com a precariedade, mas sim generalizá-la” porque “se fosse possível despedir livremente, em qualquer circunstância, todos os trabalhadores teriam vínculos precários”.

A Comissão argumenta que a atual legislação “desencoraja as empresas de contratar por tempo indeterminado”, recorda a CGTP. “A verdade, porém, é que o emprego cresceu significativamente nos dois últimos anos, o que também incluiu a contratação de trabalhadores por tempo indeterminado, ainda que muitas tenham sido feitas com salários baixos”, contrapõem a estrutura sindical.

“A CGTP-IN considera intolerável que a CE continue a pôr em causa princípios estabelecidos na Constituição Portuguesa, como o princípio da segurança no emprego e da proibição dos despedimentos sem justa causa, a pretexto de que a proteção legal contra este tipo de despedimentos constitui um obstáculo à contratação por tempo indeterminado.”

“Portugal é um Estado soberano e a Comissão não pode tratar o nosso país como se de uma colónia se tratasse”, lê-se na mesma mensagem da confederação sindical, que pede “coragem e determinação política para revogar as normas gravosas da legislação laboral”.