CGTP marca ação de luta nacional para dia da votação final do Orçamento

Manifestação da CGTP no 1.º de Maio, em Lisboa © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

A CGTP vai iniciar uma ação de luta nacional a 27 de maio, dia em que a maioria socialista no parlamento garantirá a aprovação da proposta do Orçamento do Estado para 2022, e promete preencher o mês de junho com "luta em todos os sectores", avisa a Intersindical esta quarta-feira.

A decisão foi tomada hoje em Conselho Nacional da CGTP, que assim dá seguimento às promessas de intensificação da ação reivindicativa a propósito da evolução da inflação e da esperada perda de poder de compra dos trabalhadores caso os salários não acompanhem a subida de preços.

A convocatória é marcada para as portas do parlamento e feita "pelo aumento dos salários e pensões" e "contra o aumento do custo de vida e o ataque aos direitos", sendo "enquadrada no conjunto das reivindicações gerais e extraordinárias, com início no dia 27 de maio com uma concentração na Assembleia da República, com ações e lutas em todos os sectores, por todo o País, durante o mês de junho, culminando com uma Ação Nacional em Lisboa", refere.

A mesma resolução fala em "mobilizar toda a estrutura sindical para aprofundar a ação reivindicativa e a intervenção nas empresas, locais de trabalho e serviços" para exigir o aumento de salários.

A CGTP exigia deste Orçamento um aumento extraordinário de todas as pensões e reformas em 20 euros, e não os 10 euros de subida mínima programados pelo governo, reivindicando também a subida do salário mínimo nacional para os 800 euros a partir de 1 de julho. Considera também insuficiente a atualização de 0,9% nos salários da função pública, mantendo a defesa de um aumento de 90 euros para todos os trabalhadores, sejam do sector público ou do sector privado.

Para a Inter, na proposta do governo "as opções que são assumidas, não obstante uma ou outra medida positiva, não dão a resposta necessária aos problemas e necessidades dos trabalhadores e do país, como é evidente no que se refere à negação do aumento dos salários e valorização das carreiras e profissões, nomeadamente dos trabalhadores da Administração Pública, à obsessão pelas 'contas certas' e redução do défice, ao insuficiente investimento público e nos serviços públicos".

A resolução aprovada critica ainda a intenção do governo remeter ao parlamento uma "proposta de alterações à legislação laboral em que recusa revogar a caducidade das convenções coletivas, repor o princípio do tratamento mais favorável e garantir a liberdade e atividade sindical, revogar as restantes normas gravosas relativas à precariedade, à duração e desregulação dos horários de trabalho, aos despedimentos, entre outras".