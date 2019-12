CGTP: “Proposta de OE fica aquém das expectativas”

A proposta de Orçamento de Estado para 2020, que o Governo entregou, na Assembleia da República, esta segunda-feira à noite, “fica muito aquém” do que seria expectável num quadro de “excedente orçamental”, defende a CGTP, que lamenta que a “obsessão do défice tenha dado lugar à obsessão pelo excedente orçamental, o que leva à “manutenção de uma série de injustiças”.

Em declarações ao Dinheiro Vivo, Arménio Carlos, secretário-geral da Central Sindical, classifica a proposta de aumento da Função Pública em 0,3% como um “desrespeito enormíssimo” por aqueles que tiveram um “papel determinante” em evitar que os “serviços públicos ficassem bloqueados” no tempo da Troika, e fala numa atualização de reformas “inaceitável”, a merecer “uma análise mais pormenorizada” na discussão do documento na especialidade. Para a CGTP é “vital” que se proceda a uma “revisão da fórmula que estabelece os critérios para o aumento das pensões”, de modo a evitar que “todos os anos os reformados e pensionistas tenham o coração nas mãos, sempre em risco de não terem qualquer aumento mínimo”.

No investimento público, o sindicalista considera que deveria haver um “maior esforço” nas áreas sociais do Estado e nos serviços públicos, “fundamentais” para assegurar a qualidade de vida, mas, também “a coesão social do território nacional”.

“A descida da dívida pública não depende necessariamente de uma política de contenção orçamental, pode descer por via do crescimento económico e isso depende, em grande parte, do investimento”, refere Arménio Carlos, sublinhando: “Primeiro foi com o défice, agora é por causa da dívida que o investimento continua a estar condicionado”.

A Central Sindical lamenta, ainda, a “falta de respostas” aos desempregados de longa duração, metade dos quais, diz Arménio Carlos, continuam sem proteção social. A CGTP defendia a passagem à reforma antecipada, sem penalizações, daqueles que objetivamente, pela sua idade, já não conseguem voltar a entrar no mercado de trabalho.

A terminar, o sindicalista deixou duras críticas à decisão do Governo de injetar mais 600 milhões de euros no Novo Banco. “Neste momento está provado que o problema não é a falta de dinheiro, são as opções do Governo que dá prioridade a outros interesses instalados que trazem injustiça e promovem desequilíbrios”, sustenta Arménio Carlos.

(Pode ler aqui tudo o que precisa de saber sobre o Orçamento do Estado 2020)