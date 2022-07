Chairman da ANA recusa posicionar-se quanto a novas soluções aeroportuárias

Audição do presidente do Conselho de Administração da ANA, José Luis Arnaut, durante a sua audição perante a da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas para esclarecimentos sobre os problemas nos aeroportos de Lisboa e do Porto, na Assembleia da República © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O presidente do conselho de administração da ANA - Aeroportos de Portugal, José Luís Arnaut, recusou posicionar-se relativamente à solução aeroportuária de Lisboa apresentada na semana passada pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e que provocou uma mini crise no Governo. Incessantemente questionado pelos deputados esta quarta-feira, em audição no Parlamento, o chairman disse que "não cabe à ANA tomar qualquer decisão relativamente a opções aeroportuárias, é ao poder político, cabe ao Governo".

Após deixar claro que o propósito da presença da ANA na Assembleia da República não era comentar essa situação, mas reconhecendo "o grande sentido de urgência quanto à matéria", José Luís Arnaut disse que enquanto não houver uma decisão tomada, a gestora do grupo Vinci não pode dar o seu parecer.

"Estamos disponíveis para colaborar, para encontrar soluções com o Governo e é nesse sentido que devemos colaborar. A decisão cabe ao Governo e à Assembleia da República", afirmou Arnaut, rematando que até haver decisão, não comentarão.

"Eu sei que Portugal é o país de especialistas de aeroportos, todos são especialistas de aeroportos, eu acho que muitos deles não fizeram aeroportos nem de legos, portanto, é um desporto nacional", acrescentou o presidente da ANA, dizendo, contudo, que são as empresas que gerem os aeroportos, como a Vinci, que é a terceira maior a nível mundial, que têm o conhecimento sobre a matéria. Daremos os pareceres técnicos "no momento próprio", não trabalhamos perante "cenários", conclui o chairman, antigo ministro do PSD.

Thierry Ligonnière, CEO da gestora, demonstrou disponibilidade por parte da ANA para investir "o mais rapidamente possível" na expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa. Quanto aos constrangimentos observados no aeroporto da Portela nos últimos dias, o gestor garante que não estão relacionados com as infraestruturas e que são da responsabilidade das companhias aéreas.

