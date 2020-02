Chefe do FMI na primeira missão da troika em Portugal vai reformar-se

Poul Thomsen, o chefe de missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) que integrou a primeira equipa da troika — que montou e coordenou o programa de austeridade português aplicado pelo anterior governo PSD-CDS, e iniciado em 2011 — vai reformar-se no próximo mês de julho, indicou o FMI numa nota enviada às redações, entretanto publicada no site da instituição.

“A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, anunciou segunda-feira que Poul Thomsen, diretor do Departamento Europeu, vai aposentar-se no final de julho”.

“Thomsen, cidadão da Dinamarca, passou a maior parte da sua carreira de 37 anos no Fundo, trabalhando em países europeus e em vários cargos importantes em Washington e também como representante do FMI na Rússia”, recordou a sucessora de Christine Lagarde.

“Antes de assumir o cargo de chefe do Departamento Europeu em novembro de 2014, foi o principal responsável pelos programas do FMI com os países europeus afetados pela crise financeira global e pela crise subsequente na zona euro”, refere a mesma nota oficial.

Recorde-se que Thomsen liderou os interesses do credor FMI (que emprestou cerca de 26 mil milhões de euros no âmbito do resgate a Portugal, portanto um terço do pacote total), entre o início do programa de ajustamento (de abril de 2011 a fevereiro de 2012).

O economista dinamarquês acumulava o cargo com a chefia da missão na Grécia, tendo abandonado a missão portuguesa para se concentrar na situação grega, que na altura estava a degradar-se cada vez mais.

Conhecido como um negociador muito duro, Poul Thomsen defendeu, em Portugal, medidas de ajustamento muito polémicas, como a redução da Taxa Social Única das empresas de modo a fazer a chamada “desvalorização orçamental”.

Esta medida, supostamente, faria descer os custos empresariais e tornaria o país muito mais competitivo. Mas nunca viu a luz do dia, tendo o governo de Pedro Passos Coelho, Paulo Portas e do ministro das Finanças, Vítor Gaspar, optado antes pelo enorme aumento de impostos e outros cortes profundos na despesa pública em Educação, Saúde e investimentos públicos de modo a controlar o défice.

Thomsen foi ainda um dos ideólogos do corte direto de salários públicos e pensões (suspensão dos subsídios de férias e de natal), medida que acabou por se concretizar; e da reforma do código do trabalho e de outros direitos laborais, que haveria de baixar de forma significativa os custos com despedimentos (compensações), bem como eliminar da majoração dos três dias de férias dos trabalhadores por conta de outrem (o tempo de descanso era 25 dias úteis por ano e desceu para 22 dias, figurino que ainda hoje se mantém). Acabou ainda com quatro feriados, entretanto repostos pelo governo do PS.

Segundo Georgieva, “Poul trabalhou em estreita colaboração com todos os 44 países da Europa e desempenhou um papel particularmente importante no fornecimento de aconselhamento e orientação política necessária para os muitos países que fizeram a transição para economias baseadas no mercado após a queda do Muro de Berlim”.

“Como chefe do Departamento Europeu, Thomsen liderou o trabalho de vigilância bilateral, o diálogo político com instituições da UE, incluindo o BCE, e as discussões com os países europeus com programas apoiados pelo Fundo.”

“Poul é conhecido como um negociador duro e com princípios, e sempre teve como foco principal dos seus esforços o bem-estar das pessoas dos países que servimos diretamente “, recordou Georgieva.

Como referido, Thomsen esteve quase um ano a representar o FMI na missão da troika, tendo sido substituído em fevereiro de 2012 por Abebe Aemro Selassie, natural da Etiópia e na altura um dos diretores assistentes do departamento africano do Fundo Monetário Internacional.

No início de 2016, surgiu em público a criticar duramente as políticas do primeiro governo de António Costa e de Mário Centeno, dizendo que as contas orçamentais de Portugal estavam a ir “na direção errada” e que eram preciso mais austeridade para cumprir as metas orçamentais.