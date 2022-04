Chega diz que primeiro-ministro apresentou à AR "linhas mestras de propaganda"

André Ventura afirmou que Portugal "é um país que não avançou, que regrediu" © TIAGO PETINGA/LUSA

O presidente do Chega, André Ventura, considerou esta quinta-feira que o primeiro-ministro apresentou à Assembleia da República "linhas mestras de propaganda", referindo-se ao Programa do Governo que foi debatido no parlamento.

"O parlamento não pode abdicar de escrutinar um Programa do Governo, e quando o que nos apresentam não é um Programa do Governo, mas umas linhas mestras de propaganda, é impossível fazer qualquer escrutínio", criticou o deputado na intervenção de fundo da bancada parlamentar do Chega no debate sobre o Programa do XXIII Governo Constitucional, que se prolonga até sexta-feira na Assembleia da República.

O líder do Chega considerou que o primeiro-ministro "habilmente fez o que sabe fazer melhor, deixou o país durante alguns dias a pensar sobre o Programa do Governo, deixou a oposição a criticar o Programa do Governo e hoje vem aqui e anuncia medidas que, pasme-se, não estão no Programa do Governo".

Na sua intervenção, André Ventura questionou também "como é que um país que teve a maior carga fiscal de sempre pode dizer que deu a volta à austeridade", falando num "sacrifício enorme de impostos para sustentar clientelas que não acabam e aqueles que não querem fazer nada".

"O primeiro-ministro que diz que terminámos a austeridade só pode ser uma de duas coisas, ou o ministro da propaganda ou o ministro que não vive no país em que todos nós temos que viver", salientou, considerando "curioso que o primeiro-ministro fale de crescimento" quando Portugal "se deixa ultrapassar por países de leste" e acusou o Governo de "incompetência brutal".

O presidente do Chega afirmou que Portugal "é um país que não avançou, que regrediu", que "com décadas de socialismo continua a ficar para trás e a empobrecer".

E deixou várias questões ao Governo, nomeadamente se vai aceitar "uma pensão mínima em Portugal", se "vai finalmente dar dignidade" aos ex-combatentes, se tenciona "acabar com este estado de expropriação a empresários e proprietários", se vão ser abolidas as portagens e, ainda, quando vai terminar a obrigatoriedade do uso de máscara, o que classificou como uma "palhaçada enorme".

No final da sua intervenção, a partir da tribuna, o Chega foi interpelado pela Iniciativa Liberal (IL) se irá acompanhar a proposta de privatização da TAP, tendo André Ventura respondido que não acompanha "privatizações selvagens".

Depois, precisamente pela IL, a intervenção de fundo neste primeiro dia foi feita pelo deputado Rui Rocha, que criticou o facto deste Governo do PS ser "mais do mesmo", considerando que este Programa do Governo "condena o país a viver abaixo das suas possibilidades".

"Nos próximos anos, o senhor primeiro-ministro terá eventualmente a possibilidade de decidir se cumpre o mandato ou se se retira para Bruxelas. (...) ao contrário de si que vai poder escolher Portugal ou Bruxelas, os jovens portugueses não terão outra opção que não seja continuar a emigrar para encontrarem melhores condições de vida", ironizou.

Já Filipe Melo, do Chega, perguntou aos liberais se acompanhavam as propostas do partido quanto ao IMI e se iriam acompanhar o Chega na votação da moção de rejeição do Programa do Governo.

"Percebo a ansiedade e a curiosidade, mas a resposta da IL vai ser dada amanhã relativamente à posição quanto à moção apresentada pelo Chega. Relativamente às questões do IMI, perdoa-me à assembleia a liberdade de expressão, mas o IMI é provavelmente um dos impostos mais estúpidos do mundo", afirmou.